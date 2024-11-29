Восходящая «звезда» Казнета

Этой осенью в Казнете снова завирусилось видео, где алматинка Мейрамкуль Ходжашова исполнила популярный хит 1990-х Gangsta’s Paradise американского рэпера Coolio (Кулио). Впервые видео с женщиной, исполняющей рэп, буквально взорвало соцсети весной 2022 года. Именно тогда она представила широкой публике свое оригинальное творчество. Для формата казахского тоя сам по себе жанр исполнения рэпа – уже редкость, а если еще и на чистом английском языке, как это сделала Мейрамкуль Ходжашова, то это уже действительно что-то из области фантастики!

Редакция «КП» решила не оставаться в стороне и, поближе познакомившись с героиней соцсетей, рассказать о ней своим читателям. Мейрамкуль Ходжашова родом из поселка Береке (по-старому Жетысу) Карасайского района Алматинской области. Родилась будущая «звезда» Казнета в большой дружной семье. Сейчас живет на два города, так как работает в Кызылорде.

– Я окончила казахскую школу № 12 в Алматы. И уже тогда, можно сказать, «фонтанировала» творчеством – пела в школьном хоре и старалась не отказываться от выступлений. Свое первое высшее образование я получила в Институте иностранных языков по специальности «педагог английского языка». Безусловно, это очень помогло в моем нынешнем увлечении, – начала свой рассказ наша героиня.

В 1995–1997 годах Мейрамкуль Кулдибаевна получила степень магистра в Университете Джорджии в США, что, конечно, также пошло на пользу ее знанию английского. Сейчас творческая женщина работает PR-менеджером в Кызылорде в нефтяной компании.

На вопрос о том, как женщина пришла в мир музыки, в частности рэпа, Мейрамкуль Ходжашова ответила, что ей всегда нравилось петь. После школьного хора продолжила свое музыкальное хобби в вокальной группе студенческого ансамбля при институте.

– У меня нет музыкального образования, и вокалом профессионально я никогда не занималась. Пробовала, но почему-то не получилось. Взяла пару уроков, и на этом мое обучение закончилось, – улыбаясь, рассказывает моя собеседница. – Рэпом увлеклась уже в довольно зрелом возрасте, когда мне перевалило за пятьдесят.

А все потому что хотелось удивить гостей караоке-залов. Женщина призналась, что очень любит петь в караоке и бывает там минимум раз в неделю.

– Часто случалось так, что меня опережали гости за другими столиками, и те песни, которые я планировала исполнить, были уже спеты. А повторяться не хотелось. Бывало, раздосадованная возвращалась домой и не получала творческого удовлетворения. Тот, кто любит петь, меня поймет. Тогда и пришла мысль исполнить то, что не каждый сможет повторить. С обычными песнями сделать это было сложно, и я начала разучивать рэп, – поделилась Мейрамкуль Кулдибаевна.

Однако пользователи соцсетей продолжают удивляться тому, каким образом нашей героине удается не просто читать, а запоминать сложный текст песен на английском языке. Все-таки воспроизвести рэп с точностью оригинала совсем непросто.

– Когда знаешь язык и понимаешь смысл песни, то и текст запоминается легче. И кстати, если рэп не знать наизусть, то его очень сложно исполнить. Кроме слов, еще нужно точно попасть в ритм, чтобы не испортить флоу – это скорость читки рэпа, которая должна идеально сочетаться с музыкой. Вот поэтому я учу тексты наизусть, чтобы исполнить красиво. Одни песни у меня получаются хорошо, а над другими еще стоит поработать. В целом регулярное пение в караоке и дома в наушниках очень помогает, – делится секретами рэп-«звезда».

Как и для многих женщин, семья для Мейрамкуль Ходжашовой на первом месте. Она воспитала троих замечательных детей: двух дочерей и сына. Более того, наша героиня уже в статусе бабушки, у нее три внучки и внук!

Связывать свою жизнь с творчеством всерьез она никогда не планировала. Но от участия в благотворительных акциях и концертах старается не отказываться.

– Мне всегда было достаточно караоке-походов, там я получаю заряд энергии – от пения и от реакции аудитории. Но сейчас охотно соглашаюсь петь в различных волонтерских проектах, когда приглашают. Думаю, на пенсии у меня будет больше времени на творчество. В декабре мне исполнится 61 год, и я выйду на заслуженный отдых, – в очередной раз удивляет исполнительница рэпа.

И кажется, что сама судьба предопределила Мейрамкуль Кулдибаевне ее занятие по достижении пенсионного возраста. После завирусившихся роликов в соцсетях рэп-исполнительницу все чаще приглашают выступить в концертах или на частных вечеринках.

– Да, я начала получать приглашения на проекты и мероприятия. Не скажу, что много, но предложения есть, и пока мне их вполне достаточно, учитывая, что у меня есть основная работа. Поначалу моя первая реакция была отрицательная. Но в результате долгих обсуждений с друзьями и родными я все же пересмот­рела свою точку зрения. Один из друзей даже любезно предложил помогать в продвижении моего творчества и сейчас занимается вопросами организации моих выступлений. А в целом я очень рада, что все близкие и родные единогласно поддерживают мое хобби, – добавила моя собеседница.

Заметно оживилась и личная страничка восходящей «звезды» рэпа в соцсетях. Сейчас на аккаунтах Мейрамкуль Кулдибаевны в TikTok и Instagram прибавилось примерно по пять тысяч живых подписчиков, тогда как охват музыкальных роликов с ее участием перевалил за два миллиона просмотров.

– В последние пару недель наблюдаю, как на моей странице активизировались иностранцы – из США, Индонезии, Филиппин и даже с африканского континента. Это произошло из-за того, что одна американка поделилась вирусным видео на своей странице, – смеется Мейрамкуль Ходжашова.

А совсем недавно ее пригласил на свое шоу «Песни от всей души» известный российский телеведущий Андрей Малахов.

– Мне позвонила редактор программы и спросила, могу ли я принять участие в их телевизионном проекте. При этом все расходы, связанные с поездкой, они были готовы взять на себя. В первую очередь я поговорила со своим руководством и, получив одобрение и согласие, вылетела в Москву. Честно, до сих пор нахожусь под впечатлением, столько позитивных эмоций я получила, – с восторгом рассказывает собеседница. – Это такая огромная эмоциональная подзарядка! Андрей Малахов и его команда – настоящие профессионалы своего дела.

Планов на ближайшее будущее у Мейрамкуль Кулдибаевны, как и положено творческому человеку, очень много. И не только по части музыки.

– Я очень хочу поскорее завершить строительство дома и больше времени проводить с детьми и внуками в Алматы. Что касается творчества, то я намерена и дальше петь и читать рэп, даже несмотря на мнение хейтеров, – поделилась напоследок рэп-исполнительница.