Востребованная профессия

На третьем заседании Национального курултая в Атырау Глава государства исчерпывающе разъяснил суть концепции «Адал азамат», неразрывно связанной с идеей Справедливого Казахстана. Как подчеркнул Президент, «Адал азамат» – это человек, который добросовестно трудится и добивается заслуженного успеха. «Ответственность перед своей страной и семьей – это признак высоконравственной и зрелой личности. Человек, добросовестно работающий и получающий свой доход честным путем, достигнет подлинного успеха и будет всегда пользоваться заслуженным уважением в обществе», – отметил он.

История жизни основателя сети мас­терских по ремонту и пошиву обуви Shoes service Айдоса Умбетова убедительно демонстрирует, что при желании действительно любой человек может дос­тичь успеха.

– Не верю тем, кто говорит, будто сегодня сложно найти работу и зарабатывать деньги. Вокруг много источников заработка и куча возможностей для открытия бизнеса. Единственное, что нужно, это взяться за дело и усердно трудиться. Тогда будет не только хлеб, но и мас­ло на нем, – изложил Айдос Умбетов свою позицию и рассказал о том, как занимается любимым делом и насколько востребован его труд.

Герой нашего рассказа родился­ в Кызыл­орде. Имеет­ два высших образования. В 2010 году окончил Кызылординский университет им. Коркыт-ата по специальности «неф­тегазовое дело». Однако нефтяником он не стал.

– Я давно мечтал открыть сапожную мас­терскую, – рассказывает Айдос. – Любовь к рукоделию у меня зародилась еще в детском саду. Родители говорят, что я «мастерил» с малых лет. Видно, передались гены бабушек.

А они в свое время были искусными ремесленницами. Бабушка по линии мамы ткала ковры, а мама отца, кроме ковроткачества, изготавливала зимние шапки-ушанки из ондатровых и бобровых шкур.

– Что при встрече с человеком первым бросается в глаза? – задает мне вопрос собеседник и сам же на него отвечает: – Правильно, обувь! Она должна быть чис­той, красивой и качественной. Тем более что обувь востребована во все времена года. Вот почему я решил заняться ее ремонтом и производством. Для этого в 2016 году обучился на факультете «Технология легкой промышленности» в Алматинском технологическом университете. Параллельно с учебой два года осваивал азы профессии под руководством известного алматинского дизайнера и мастера обувных дел Антона Печатнова. Потом пять лет отработал в сети мастерских по ремонту обуви «Кож-Мастер».

В 2017 году Айдос вернулся в родные пенаты и осуществил давнюю мечту – открыл собственную мастерскую. Еще через пару лет основал фирменную сеть Shoes Service. Однако мас­теру пришлось преодолеть немало сложностей.

– Сначала я занялся реставрацией и ремонтом обуви, но было очень сложно, – вспоминает он. – Местное население по устоявшейся многолетней привычке обращалось к сапожникам в уличных палатках. В мастерские клиенты не шли. И только тогда, когда оценили качество, сравнили цены, ситуация изменилась.

С ростом заказов Айдос нанял подмастерьев, купил швейную машинку, станок для изготовления обуви, обувные колодки, специальные формы для сапог, туфель, сандалий и другое оборудование. Сейчас Shoes Service предлагает покупателям широкий ассортимент повседневной сезонной обуви для мужчин, женщин и детей. Обувь шьется только из чистой кожи, а дизайн и образцы делаются под заказ.

– Кожа – универсальный, прочный и модный мате­риал, – отмечает мастер. – Сырье привожу из городов Казах­стана, России, Китая, Турции, Италии. Использую различное сырье в соответствии со вкусом заказчика. К примеру, если клиент предпочитает обувь из мягкого и долговечного мате­риала, то лучше шить из телячьей кожи. А если он хочет, чтобы обувь была твердой и стойкой, – то из бычьей. Обувь из «натуралки» очень гигроскопична, гигиенична и предот­вращает деформацию стопы.

Пристальное внимание Айдос уделяет качеству швов. Он пользуется промышленной колонковой машинкой Worlden, но все же многие процессы выполняет инструментами вручную. Стоимость товара зависит от цены на материал, зат­раченного времени на изготовление и самого труда, в зависимости от сложности работы.

На изготовление пары обуви уходит 10 дней, но если отложить все другие швейные и ремонтные работы, то процесс занимает от трех до пяти дней. Бум на заказы и очереди на ремонт обуви нас­тупают с началом весны. В летнее время чис­ло клиентов резко снижается.

Айдос совершенствует знания, изучает рынок и как производитель обуви расстроен, что местные базары и магазины забиты продукцией из-за рубежа. По статистическим данным, 96% обуви на наших рынках – импорт, при этом львиная доля товара поступает из Китая, остальное – из Турции и России. Отсюда и такие цены.

В Казахстане же всего около 25 обувных предприятий. Самые крупные фабрики – произ­водители обуви находятся в Алматы, Шымкенте, Таразе, Караганде, Акмолинской и Абайской областях. Большинство из них шьет спецобувь.

– Наши предприниматели хотят и могут качественно изготавливать любой вид обуви, – говорит Айдос. – Поэтому хочется, чтобы у нас в регионах откры­вали обувные фабрики, которые со временем превратились бы в известные бренды. По простым подсчетам, средняя потребность жителей Казах­стана составляет около 80 миллионов пар обуви в год. Это же простор для работы обувщиков!