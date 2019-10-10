Возможности границы
Маулен Кожа
По данным сотрудников пограничного поста, в сутки через этот участок в среднем проходит более тысячи автомобилей. Еще несколько месяцев назад пропускные возможности поста не позволяли справляться с таким объемом транспорта: возникали огромные пробки, дальнобойщики, перевозящие товар, иногда целыми сутками вынуждены были стоять в очереди. В настоящее время инфраструктура поста полностью обновлена, в дополнение к существовавшим двум полосам пропуска автотранспорта добавились еще 8 оборудованных для досмотра полос, что позволило решить проблему пробок на этом участке казахстанско-российской границы.