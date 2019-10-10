Возможности границы

Маулен Кожа

По данным сотрудников погра­ничного поста, в сутки через этот участок в среднем проходит более тысячи автомобилей. Еще несколько месяцев назад пропускные возможности пос­та не позволяли справляться с таким объемом транспорта: возникали огромные пробки, дальнобойщики, перевозящие товар, иногда целыми сутками вынуждены были стоять в очереди. В настоящее время инфраструктура поста полнос­тью обновлена, в дополнение к существовавшим двум полосам пропуска автотранспорта добавились еще 8 оборудованных для досмотра полос, что позволило решить проблему пробок на этом участке казахстанско-российской границы.

Также во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область председатель Сената побывала в АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» в Уральске и ознакомилась с экологической ситуацией на реке Жайык.

По данным «Казгидромета», с 2017 года воды в реке стало меньше на 30–40%. Местные жители отмечают, что в последнее десятилетие Жайык не выходит из берегов даже в паводковый период. Спикеру Сената показали замер, где в некоторых местах глубина прежде полноводной реки составляет лишь 50 см.

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