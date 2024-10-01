Возраст счастью не помеха!

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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В преддверии Международного дня пожилых людей в Центральном парке Астаны организовали праздничный концерт

фото акимата района «Нура»

На площадке у теннисного центра выстроился военный оркестр. Подтянутые офицеры исполняли песни военных лет, творческие коллективы выступали с народными песнями и танцами. Особенно зрителям запомнился ансамбль «Парасат», созданный в 2018 году бабушками из жилого массива «Уркер». Песни в их исполнении вызвали самые громкие аплодисменты.

– В нашем ансамбле самой молодой участнице 60 лет, самой старшей – больше 80. Мне 70 лет, – рассказывает Роза Елюбаева. – Для нас это не просто выступление, это возможность показать, что возраст не преграда для творчества и радости. Мы счастливы делиться своим искусством с жителями города!

Действительно, концерт объединил поколения: дети и пенсионеры вместе пели, танцевали, а в воздухе витал дух праздника, тепла и дружбы. Программу дополнили юные таланты из дворового клуба «Уркер», которые читали стихотворения и пели современные хиты. А оркестр воинской части № 5573 порадовал гостей звучанием духовых и ударных инструментов, исполнив патриотические композиции.

– Очень понравилось выступление военных, певцы поразили своими голосами. Впервые услышала в исполнении военных песни а капелла, – отмечает зрительница Майра Досова.

– Пришла специально на концерт со своим дедушкой. Нас впечатлила творческая активность старшего поколения! Это ровесники моего дедушки. Здесь мы также узнали о центрах досуга пенсионеров, которые функционируют в нашем районе «Нура». Обязательно запишемся в них, чтобы дедушка занимался спортом и творчеством, – рассказывает столичная жительница Нурилла Айдосова.

В честь Международного дня пожилых людей также организованы благотворительные акции: совместно с управляющими компаниями во дворах жилых комплексов прошли чаепития, а нуждающимся пенсионерам передана продуктовая помощь.

Заместитель акима района «Нура» Астаны Алия Абсеметова отметила, что Международный день пожилых людей – это праздник, который напоминает о важности уважения к старшему поколению и их неоценимом вкладе в развитие общества.

– Ко Дню пожилых проводим ряд благотворительных и массовых культурных мероприятий. Сегодняшний концерт сплотил людей разного возраста. Надо отметить, что мероприятия для пожилых людей проводятся не только в праздники, но и в течение всего года. У нас действует Центр активного долголетия района, где для пенсионеров открыты творческие и спортивные кружки. Для нас важно, чтобы наши бабушки и дедушки чувствовали себя хорошо, были активными и находили занятия для души, – заключает Алия Абсеметова.

#Астана #концерт #празднование #День пожилых людей #1 октября

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