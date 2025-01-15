Возводят дома, сохраняют культуру

Тематическое мероприятие «Труд украшает человека» прошло при поддержке Министерства культуры и информации в рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий. В музей пришли студенты и преподаватели Международного высшего колледжа им. М. Жумабаева, ученые, представители творческой интеллигенции, учителя столичных школ.

– Глава государства в Послании народу Казахстана отметил: «Главное, чтобы каждый гражданин выполнял свои обязанности добросовестно, с глубоким чувством ответственности. Только так наша страна достигнет высот на пути прогресса. Не зря в народе говорят, что труд является залогом богатства – жұмыстың көзін тапқан байлықтың өзін табады, – начала свое выступление директор музея-заповедника «Бозок» Сауле Бурбаева.

По ее словам, Год рабочих профессий поможет привлечь внимание к ключевым специальностям, востребованным в нашей стране. В условиях быстро меняющегося рынка труда важно поддерживать и развивать кадровый потенциал. Инициатива Главы государства напрямую связана с повышением качества профессионального образования, а также появлением новых программ и курсов, соответствующих современным требованиям.

Отечественная система профессионально-технического образования включает 772 действующих колледжа, в которых обучаются 565 тысяч студентов, из них 143 тысячи – в рамках государственного заказа. С целью подготовки сертифицированных специалистов и повышения статуса рабочих профессий разработан Атлас новых профессий и компетенций. Совместно с предприятиями планируется открыть тысячу профильных классов в школах.

– Отрадно, что в нашей стране государственные награды получают лучшие рабочие и представители трудовых династий, стали широко отмечаться профессиональные праздники. В нашем музее долгие годы на благо страны трудится главный инженер, почетный строитель Казахстана Хамза Аккушкаров, которому есть о чем рассказать молодому поколению, – представила Сауле Бурбаева ветерана труда.

– Строитель – одна из самых почетных и важных профессий. Я начинал работать в Кокшетау, а к выбору этой профессии меня еще в детстве личным примером сподвиг сосед. Каждое утро он выходил во двор и начинал работать: пилил, строгал, красил, – вспоминает Хамза Мукашевич. – Все умел делать по хозяйству своими руками, показал и мне азы чуть ли не всех строительных специальностей.

Хамза Аккушкаров строил социальные объекты, после землетрясения 1990 года возводил дома, школы и детские сады в Восточном Казахстане. Чуть раньше вместе со строителями Кокшетауской области поехал восстанавливать разрушенный природной стихией город Степанакерт. После землетрясения ему помогали все. Казахстанцы строили здания не только в пострадавшем городе, но и в сельской местности. Бригада Аккушкарова трудилась в 20 км от города Ленинакана – ныне Гюмри (Армения). За два года здесь Хамза Аккушкаров с товарищами возвели пять детских садов, три школы и пару десятков жилых домов.

– Наш ветеран труда более сорока лет отдал сфере строительства. Сколько объектов было возведено, сколько квадратных метров жилья сдано за эти годы с его участием! – говорит Сауле Бурбаева. – И сейчас почетный строитель в музее не отдыхает: он помогает восстанавливать древние порталы и крепостные стены, некогда окружавшие средневековый город Бозок.

Научный сотрудник музея Ерболат Рахманкулов рассказал участникам «круг­лого стола», что в древности на территории нашей страны строители возводили двухэтажные дома с инженерными коммуникациями. Домостроительные традиции были тесно связаны с окружающим ландшафтом. Несмотря на отсутствие современных инструментов, древние зодчие добились значительных успехов в архитектуре и строительной инженерии.

– Археологические исследования, основанные на изучении поселений и стацио­нарных сооружений, позволяют более глубоко и детально охарактеризовать строительный опыт средневековья, – отметил Ерболат Рахманкулов. – Эволюция жилищ показывает, как наши предки адаптировались к изменяющимся условиям окружающей среды, как отражали свои культурные достижения в архитектуре домов.

К примеру, при исследовании средневековых казахских зимовок на территории столицы были выявлены двух-, трехкомнатные дома, возведенные саманными блоками, утепленные камышом и золой. Односкатная кровля укреплялась бревнами, обкладывалась дерном. Очаг либо печь устанавливалась в центре помещения. Традиции строительства таких домов известны с эпохи бронзы.

Строительство – древнее и мирное занятие. Профессия строителя, как резюмировала Сауле Бурбаева, имеет не только прикладное, практическое значение, но и позволяет воссоздать нашу древнюю историю, сохранить преемственность поколений. В свою очередь участники «круглого стола» отметили, что Год рабочих профессий будет способствовать развитию не только экономики, но и культуры.