«Цифра» в помощь: возвращать НДС экспортёрам будут по-новому

Министерство финансов запускает пилотный проект по возврату НДС из бюджета посредством цифрового тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на финансово-экономический портал The-tenge.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Таким образом процедуры возврата должны упроститься и ускориться, пишет The Tenge.

Предпринимателям, которые станут участниками пилотного проекта, потребуется открыть в банке второго уровня (БВУ) специальный цифровой счёт в cистеме цифрового тенге. Через этот счёт должны производиться расчёты с поставщиками (с использованием цифрового тенге), а также оплачиваться НДС в бюджет. Аналогично цифровые счета должны открыть и другие компании-партнёры.

При этом налогоплательщик – участник пилотного проекта для пополнения цифрового счёта в cистеме приобретает цифровые тенге за счёт денег на текущем банковском счёте.

От оформления необходимых для совершения сделок документов, например, электронного счёта-фактуры (ЭСФ) участники пилотного проекта, не освобождаются.

Более того, все документы необходимы для подтверждения сделки и возврата НДС. Так, правилами проекта закрепляется, что для перечисления денег со своего цифрового счёта на цифровой счёт поставщика товаров, в платежном документе необходимо указать регистрационный номер соответствующего ЭСФ. При этом налогоплательщик-участник пилотного проекта «обеспечивает автоматическое формирование платежных документов в бухгалтерской системе или через интерфейсы каналов дистанционного банковского обслуживания БВУ».

При проведении платежа, в котором указан регистрационный номер ЭСФ, производится маркировка цифровых тенге на часть платежа (на сумму НДС в ЭСФ), устанавливающая ограничение их расходования на: оплату НДС в бюджет на коды бюджетной классификации (далее – КБК) 105101, 105102, 105104, 105115; оплату НДС в платеже с привязкой к ЭСФ другому плательщику НДС.

Для перечисления денег со своего цифрового счета в бюджет на КБК 105102 в платежном документе налогоплательщик - участник пилотного проекта указывает номер декларации на товары, на КБК 105104 – регистрационный номер ЭСФ, на КБК 105115 – регистрационный номер сопроводительной накладной на товары на импорт или номер и дата заявления о ввозе товаров.

Перечисление НДС в бюджет осуществляется на цифровой счёт КГД по распоряжению клиента БВУ.

«Право на возврат НДС получают участники пилотного проекта по таким видам деятельности: реализующие товары на экспорт; реализующие горюче-смазочные материалы иностранным авиакомпаниям, выполняющим международные полёты, международные воздушные перевозки, для заправки воздушных судов; реализующие Нацбанку аффинированное золото, произведённое из сырья, добытого налогоплательщиком самостоятельно или приобретённого в собственность с целью переработки», – говорится в сообщении.

Возврат суммы превышения НДС производится на основании требования о возврате этой суммы, указанного в декларации по НДС за налоговый период, в течение 15 рабочих дней без проведения налоговой проверки. При этом в течение срока возврата суммы превышения НДС начинается после истечения 30 календарных дней со срока, установленного для представления декларации по НДС.

Предполагается, что таким образом, через цифровой тенге, будут сняты излишние бюрократические процедуры, а сам процесс возврата денег ускорится и станет прозрачным благодаря маркировке цифровых денег.

Проект продлится до конца 2025 года. После чего, вероятно, будет внедрён повсеместно на все взаимоотношения предпринимателей, имеющих право на возврат НДС.