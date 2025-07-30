В нынешнем году отремонтируют асфальтовое полотно, ведущее к 57 селам, где ранее проводилось только текущее содержание, передает Kazpravda.kz
В рамках развития улично-дорожной сети в сельской местности на 293 участках улиц в 98 сёлах впервые будет устроено асфальтовое покрытие. Кроме того, с прошлого года также начато финансирование устройства пешеходных тротуаров в сёлах за счёт областного бюджета.
- Все перечисленные меры в первую очередь направлены на улучшение условий жизни сельчан, а также на повышение безопасности дорожного движения в сельских населенных пунктах, - отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Алмаз Есенжолов.
Целенаправленная работа по улучшению автодорожной сети в сельских населенных пунктах Костанайской области стартовала в 2023 году. Тогда по поручению главы региона была разработана специальная программа, согласно которой за три-четыре года дороги в дерявнях будут максимально отремонтированы.
- В 2023−2024 годах на улучшение улично-дорожной сети в населённых пунктах нашей области направлено в 2,5 раза больше средств, чем в 2022 году. Это огромные суммы. В текущем году на ремонт более четырехсот улиц в 103 населенных пунктах направлено 29 миллиардов тенге. По объемам выделенных средств в разрезе областей некоторые регионы уступают нам в полтора, в четыре и даже в 9,5 раз. Кроме того, в текущем году мы выделили около 1 миллиарда тенге на установку тротуаров в селах, всего планируется установить 40 километров тротуаров, - обозначил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.