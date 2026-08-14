19 новых проектов по производству стройматериалов за полгода запустили в Казахстане

Общая сумма инвестиций в проекты составила порядка 50 млрд теңге
Производство стройматериалов – одна из ключевых отраслей обрабатывающей промышленности Казахстана, обеспечивающая внутренний рынок, импортозамещение и рабочие места. Ее развитие имеет стратегическое значение для масштабных инфраструктурных и жилищных проектов. На сегодня доля казахстанских производителей на внутреннем рынке уже превысила 70%, в данном направлении работают свыше 3 тыс. предприятий. Ведется последовательная работа по созданию новых мощностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром
Так, с начала года в стране запущено 19 производств керамогранитной плитки, сэндвич-панелей PIR, ПВХ- и алюминиевых фасадов, витражей и окон, ALC- панелей, теплоизоляционных минераловатных плит, бетонных труб, сварных двутавровых балок, профильных листов и другой продукции. Общая сумма инвестиций в проекты составила порядка 50 млрд теңге, создано свыше 1 тыс. постоянных рабочих мест.
Кроме того, ведется работа по запуску еще 29 предприятий. Таким образом, до конца года потребности отечественного рынка стройматериалов будут обеспечивать 48 новых производств с привлечением порядка 202,2 млрд теңге инвестиций и созданием более 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.
В частности, предусмотрена организация производств лестничных маршей, канализационных колец, лотков теплотрасс, микрокальцита, модульных тепличных конструкций, стабилизатора грунта для дорожного строительства, искусственного мрамора и другой продукции.
На стадии реализации находятся еще 28 проектов на 380 млрд теңге, ввод которых ожидается уже в 2027-2028 годах. Это позволит создать более 3,4 тыс. постоянных рабочих мест, в том числе около 1,6 тыс. – в сельской местности.
Предприятия будут выпускать высокотехнологичные железобетонные модули, металлоконструкции, фиброцементные панели, санфаянс, гипсокартон, сухие строительные смеси и др.
Вдобавок к этому на различных стадиях проработки находятся 29 проектов стоимостью 192,7 млрд теңге. Это производства мостовых конструкций, металлических дверей, стеновых панелей, закаленного стекла, керамзитных блоков, стеклянных изоляторов, линейно-подвесной арматуры и другой продукции. При реализации данных проектов предполагается более 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.
«Реализация проектов позволит увеличить объемы отечественного производства, расширить ассортимент выпускаемой продукции, снизить импортозависимость строительного комплекса, повысить уровень локализации производства и создать новые рабочие места. Всего по 105 проектам, реализация которых предусмотрена в текущем и последующих годах, планируется привлечь инвестиции в объеме порядка 775 млрд теңге и создать 10,4 тыс. постоянных рабочих мест, из которых 5,7 тыс. будут в сёлах», – говорит руководитель Дирекции мониторинга и анализа проектов QazIndustry Зауре Нургалиева.