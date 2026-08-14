19 новых проектов по производству стройматериалов за полгода запустили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Производство стройматериалов – одна из ключевых отраслей обрабатывающей промышленности Казахстана, обеспечивающая внутренний рынок, импортозамещение и рабочие места. Ее развитие имеет стратегическое значение для масштабных инфраструктурных и жилищных проектов. На сегодня доля казахстанских производителей на внутреннем рынке уже превысила 70%, в данном направлении работают свыше 3 тыс. предприятий. Ведется последовательная работа по созданию новых мощностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром

Так, с начала года в стране запущено 19 производств керамогранитной плитки, сэндвич-панелей PIR, ПВХ- и алюминиевых фасадов, витражей и окон, ALC- панелей, теплоизоляционных минераловатных плит, бетонных труб, сварных двутавровых балок, профильных листов и другой продукции. Общая сумма инвестиций в проекты составила порядка 50 млрд теңге, создано свыше 1 тыс. постоянных рабочих мест.

Кроме того, ведется работа по запуску еще 29 предприятий. Таким образом, до конца года потребности отечественного рынка стройматериалов будут обеспечивать 48 новых производств с привлечением порядка 202,2 млрд теңге инвестиций и созданием более 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.

В частности, предусмотрена организация производств лестничных маршей, канализационных колец, лотков теплотрасс, микрокальцита, модульных тепличных конструкций, стабилизатора грунта для дорожного строительства, искусственного мрамора и другой продукции.

На стадии реализации находятся еще 28 проектов на 380 млрд теңге, ввод которых ожидается уже в 2027-2028 годах. Это позволит создать более 3,4 тыс. постоянных рабочих мест, в том числе около 1,6 тыс. – в сельской местности.

Предприятия будут выпускать высокотехнологичные железобетонные модули, металлоконструкции, фиброцементные панели, санфаянс, гипсокартон, сухие строительные смеси и др.

Вдобавок к этому на различных стадиях проработки находятся 29 проектов стоимостью 192,7 млрд теңге. Это производства мостовых конструкций, металлических дверей, стеновых панелей, закаленного стекла, керамзитных блоков, стеклянных изоляторов, линейно-подвесной арматуры и другой продукции. При реализации данных проектов предполагается более 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.