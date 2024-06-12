Впустите радость в свою жизнь!

Интервью в парке задолго до начала рабочего дня – отличная идея, которая пришлась всем по душе. Я не опоздала и не удивилась, что Гульнара Жумагуловна и Елена Ивановна пришли еще раньше, решив насладиться ароматами цветущих деревьев и кустарников.

Утро, начинающееся с завтрака в кафе, регулярные прогулки в парке, посещение памятников или очередных городских дос­топримечательностей – в стиле двух подруг, за плечами которых более четырех десятилетий теп­лых доверительных отношений.

Легкие в общении между собой и с окружающими, активные, всегда с улыбкой на лице и на позитиве... Весь этот набор качеств заряжает тех, кто рядом, как самая мощная батарейка.

– Мы так вот хотим жить, нам так нравится, – говорит Гульнара Сарсенова. – Положительные моменты сами ищем и находим.

Они познакомились в далеком 1987 году. Елена Лушникова вернулась в родной город из Балхаша и устроилась на работу в организацию, где работала Гульнара Сарсенова. С тех пор женщины не расстаются ни по жизни, ни по работе – всегда рядом.

– Я считаю, мне очень повезло с подругой, коллегой, парт­нером, – утверждает Гульнара Жумагуловна.

– А какая удача мне выпала с руководителем! – подхватывает Елена Ивановна. – Гульнара всегда была на руководящих позициях. Другого начальника я просто не мыслю. Это настолько порядочный человек. У нее нет и никогда не было разделения в коллективе – начальник отдела ты или техничка.

– Наши родители в свое время настроили нас на культ знаний, дали воспитание в духе интернационализма, – переводит тему Гульнара Сарсенова. – Никто никогда не обсуждал, какой ты национальности, какого у тебя цвета кожа или кем работают твои родители. Коллективы всегда были многонациональными. И сейчас у нас нет такого разделения. И внуки наши живут по этому же принципу. Недавно один из них сказал мне: оказывается, мы не русские. Объяснила, что по национальности мы – казахи, но живем в Казахстане, и страна эта общая для всех народов, проживающих и работающих здесь.

Подруги давно могли бы отдыхать на пенсии, балуя вкуснос­тями внуков, но продолжают работать, считая, что просто обязаны применять свои знания и умения, быть полезными стране и обществу, передать навыки молодым. Елена Ивановна – эксперт в частной компании, проводит товарные экспертизы, а Гульнара Жумагуловна – руководитель.

– Недавно Лена и другие наши сотрудники завершили обучение при Московской торгово-промышленной палате, сдали тес­ты, подтвердив квалификацию экспертов высшей категории, – рассказывает о трудовых буднях Гульнара Жумагуловна. – Мы не хотим быть для своих внуков просто бабушками. Они у нас много спрашивают и многому учатся. Мы только рады этому. Часто знакомые интересуются, дескать, зачем мы так много фотографируемся, да еще и в соцсети выставляем фото? Всегда отвечаю: для внуков. Пусть останутся наши фотографии им на память, и через много лет они, глядя на эти снимки, увидят, какими мы были веселыми, яркими, и этот настрой на добро поддержит их в трудную минуту.

Несмотря на возраст, обе мои собеседницы – активные пользователи соцсетей, идут в ногу со временем, успешно осваивая новые технологии.

Гульнара Сарсенова стояла у истоков формирования женского клуба «Арулар». Ему уже 15 лет, и все это время он собирает под своей крышей тех, кто открыт к общению, хочет творить добро и дарить любовь.

Со временем в клуб привела и Елену Лушникову, которая точно так же активно включилась в общественную работу. А ее много, ведь «Арулар» шефствует над воспитанниками Коксаекского дома-интерната, оказывает посильную помощь многодетным женщинам, матерям-одиночкам и детям-сиротам.

В составе клуба – педагоги и врачи, пенсионеры и бизнесвумен, руководители крупных предприятий. Люди разных возрастов и национальностей. При этом всех объединяет стремление поддержать тех, кто нуж­дается в помощи и участии, желание познать традиции и обычаи разных этносов, населяю­щих юг страны. Встречи аруларочек способствуют такому взаимопроникновению культур, включая гастрономические.

– Я знаю родителей Гульнары, их гостеприимство, которым славятся все казахи, – подчеркивает Елена Ивановна. – Она знала моих маму и папу. Дружили семья­ми, приходили в гости. Моя мама всегда пекла для Гульнары ее любимые пирожки с вишней.

– У них своя вишня, они ее замораживали, потом делали начинку для пирожков, – оживляется Гульнара Жумагуловна. – Тетя Мария, зная, что я их люблю, всегда передавала мне угощение.

– А я любила чак-чак, который готовила Катира-апай. У нее он необыкновенно вкусный, – подхватывает Елена Ивановна. – А какие баурсаки, ммм, пальчики оближешь...

Первой совместной традицией, которая сложилась в результате тесных дружеских отношений двух подруг, стало посещение бани. Делали это раз в неделю, по воскресеньям. Загодя готовили маски для лица, пекли что-то к чаю.

В пандемию зародилась новая традиция – ходить на природу, посещать парки и скверы, изу­чать памятники города. Каждую пенсию – хороший завтрак в каком-нибудь городском кафе. Не беляши или пирожки, не перекус на бегу, а именно завтрак – размеренный и неспешный.

При выборе кафе не только меню имеет значение или способности повара, но и дизайн интерьера и даже атмосфера заведения.

В завершение – обязательное фото на память и мнение о кафе и блюдах, озвученное в соцсетях. Это очень хорошо и для владельцев кафе, удостоенных с утра пораньше вниманием подруг, и для читателей, среди которых наверняка найдутся те, кто тоже хочет жить полнокровной жизнью, но не знает, чем ее наполнить, чтобы впустить радость.

– Есть праздники, которые нами отмечаются в обязательном порядке, например, Наурыз или 9 Мая, – перечисляет Гульнара Жумагуловна. – На День Победы собираем всех детей и идем к мемориалу Славы, возлагаем цветы, песни поем о войне, вспоминаем фронтовиков, на полянке расстилаем скатерть и устраиваем чаепитие на свежем воздухе. Пасху отмечаем весело. Тут тебе и куличи, и крашенки, которые обожают мои внуки. В айт обязательно оказываем благотворительную помощь нуждаю­щимся. Едем в детские дома, посещаем Дом престарелых. Внуки обязательно с нами. Мы стараемся привить им уважение к пожилым и немощным.

– На Наурыз мы собрали всех внуков, а у нас их на двоих пятеро, и повезли в Арыстанбаб и Туркестан, – продолжает Елена Ивановна. – Все остались очень довольны. Было здорово, все посмотрели, узнали много нового и интересного, остались на ночь в городе. Наши внуки дружат между собой, и это нас радует, ведь они продолжат наши традиции, научатся у нас жить не напоказ, а в удовольствие. Дружба – это доверие, уважение и взаимная поддержка.

– А еще дружба – это эмпатия, способность понять и поддержать в тяжелые дни, само собой, разделить радость, – заключает Гульнара Жумагуловна. – Когда знаете, что ваш друг рядом в радости и в горе и что ваша тайна – это не просто слово, а священная часть вашей связи, вы понимаете, что нашли нас­тоящего друга. Мне кажется, каждому человеку нужно искать то общее и объединяющее, что есть у разных народов, чтобы вместе строить будущее нашей страны. Мы постепенно восстанавливаем теплоту отношений между людьми. Дружба – это совместное движение вперед, то, что всем нам помогает расти и развиваться.