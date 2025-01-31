Время рабочих профессий

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Болатбек Нажметдинулы, депутат Мажилиса Парламента

На расширенном заседании Правительства Глава государства определил приоритетные направления развития страны на ближайшие годы. Все поднятые вопросы важны. Из них я хочу остановиться на направлениях, которые в настоящее время требуют особого внимания.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нынешний год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий, что уже само по себе говорит о том, насколько назрела проблема подготовки квалифицированных кадров специальностей. Это важная инициатива, направленная на повышение престижа трудовых профессий.

Президент подчеркнул, что необходимо полностью пересмотреть систему профессионально-технического образования и привести ее в соответствие с потребностями экономики и регионов. Каждый город и область должны определить востребованные профессии.

Местные органы власти и предприниматели должны объединить усилия и сосредоточиться на подготовке востребованных специалис­тов. Это не только способствует трудоустройству молодежи, но и станет важным шагом для развития и укрепления экономики нашей страны.

До избрания депутатом я занимался реальным производством и знаю, как сложно найти на произ­водство квалифицированные кадры, насколько разнятся представления об их квалификации и производственных навыках у тех, кто готовит, и тех, кто принимает на работу молодых специалистов. Так что требование Главы государства объединить усилия основано на реалиях дня.

Акиматом города Шымкента, от которого я избран депутатом, разработан специальный региональный план мероприятий, который включает развитие профориентационной работы, совершенствование системы подготовки рабочих кадров и повышение привлекательности организаций технического и профессионального образования, расширение участия работодателей в подготовке и поддержке рабочих кадров, продвижение имиджа рабочих профессий, повышение социальной активности молодежи.

В 39 колледжах города обучаются 49 780 студентов. Из них 16 957 получают профессиональное образование в государственных колледжах, 32 823 – в частных колледжах.

На 2024⁄25 учебный год из рес­публиканского бюджета выдано 6 000 грантов, из местного бюджета профинансировано выделение еще 5 500 грантов. Они охватывают 78 специальностей, большая часть которых является рабочими профессиями.

По целевому заказу принято на обучение 1 410 студентов с обязательством трудоустройства. Этот показатель вырос на 2,13% по сравнению с прошлым годом. Также 53 абитуриента приняты на обу­чение по заказу работодателей и получают бесплатное образование за счет бизнеса.

Рынок труда сегодня предлагает множество вакансий, но вопрос еще и в том, кем хотят стать сами молодые люди, где намерены работать, как строить свою будущую жизнь. И тут важно, чтобы государство занималось популяризацией рабочих профессий. Есть прогноз, что к 2030 году стране потребуется как минимум 400 тыс. специалистов рабочих профессий. Из них более 40 тыс. необходимы для промышленных предприятий.

Это время – не за горами, и готовить кадры надо уже сейчас, на что и указал Президент.

#президент #Правительство #заседание #рабочие профессии

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