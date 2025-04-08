В минувшую субботу в преддверии профессионального праздника – Дня геолога – Премьер-министр Олжас Бектенов от имени Президента вручил государственные награды лучшим работникам геологической отрасли.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, в текущем году День геолога отмечается в рамках Года рабочих профессий. По поручению Главы государства учреждено новое почетное звание «Заслуженный геолог Казахстана».

– Это высокая оценка вашего вклада в экономическое развитие страны, – подчерк­нул Олжас Бектенов в ходе торжественной церемонии награждения, обращаясь к представителям отраслевого сообщества. – Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, которые передают новому поколению специа­листов бесценные знания, опыт и лучшие профессиональные традиции.

Премьер-министр отметил значимость геологии в структуре экономики респуб­лики. По его словам, на 2024 год степень геологической изу­ченности территории Казахстана превышает 2 млн кв. км, что составляет 74% от общей площади.

За счет государственных геологоразведочных работ по итогам прошлого года выявлено 38 новых перспективных месторождений. В текущем году открыт участок Куйректыколь в Карагандинской области с запасами редкоземельных металлов свыше 800 тыс. тонн, в то время как прогнозные ресурсы, в том числе церия и лантаноидов, оцениваются в более чем 935 тыс. тонн.

Олжас Бектенов подчерк­нул, что Главой государства перед геологическим сообществом поставлены важные задачи по углубленному изучению углеводородного потенциала. В Казахстане выделено 15 осадочных бассейнов, самым крупным из них считается Прикаспийский – на него приходится около 80% ресурсной базы страны. Освоение малоизученных бассейнов открывает значительные перспективы для наращивания ресурс­ной базы и привлечения инвестиций.

При этом большое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли. Вузы интегрируют образовательные программы с производством, студенты проходят практику на объектах государственного геологического изучения недр. В результате принимае­мых мер поддержки за пос­ледние два года количество выпускников возросло более чем в два раза. По поручению Главы государства с начала текущего года будет увеличено государственное финансирование геологических работ.

В соответствии с Указом Президента РК за значительный вклад в развитие геологической отрасли страны почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген геологы» награждены Битимбаев Марат – главный научный сотрудник ТОО «Инс­титут геологических наук имени К. Сатпаева» (Алматы), Дәукей Серікбек – академик Национальной академии наук РК (Алматы).

Орденом «Құрмет»: Абилхасимов Хаирлы – главный научный сотрудник ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева» (Алма­ты), Батыров Абулкасым – ветеран труда (Уральск), Бижанов Аширали – ветеран труда (Алматы), Жуков Николай – главный научный сотрудник лаборатории черных и цветных металлов ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева» (Алматы), Кукеева Рахат – ведущий геолог ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» (область Абай), Матишев Талгат – заместитель главного геолога геологического управления ТОО «Корпорация «Казахмыс» (Караганда), Мусиева Бакытгуль – ведущий геолог ТОО «Geotek» (Караганда), Николаенко Александр – главный геолог шахты имени Т. Кузембаева AO «Qarmet» (Караганда), Рус­нак Валерий – ветеран труда (Туркестанская область).

Ордена «Еңбек даңқы» ІІІ степени удостоен Светличный Андрей – главный геофизик ТОО «Professional geo solutions Kazakhstan» (Алматы).

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены: Байсалова Акмарал – ассоциированный профессор Института геологии и нефтегазового дела имени К. Турысова НАО «Казахский национальный исследовательский техничес­кий университет имени К. Сатпаева» (Алматы), Исмаилова Гулшат – начальник отдела департамента геологии и разведки АО «Мангистаумунайгаз» (Мангистауская область), Комарова Наталья – геолог ТОО «Центргеолсъемка» (Караганда), Курабаев Ергали – буровой мастер ТОО «Ақпан» (Актобе), Минаева Назигуль – директор КГКП «Геологоразведочный колледж» (Семей), Нигматова Саида – заведующая лабораторией геологии мезозоя и кайнозоя ТОО «Институт геологических наук имени К. Сатпаева» (Алматы).