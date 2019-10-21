Все будет. Главное – работать

Бизнес и самочувствие бюджета

Здесь понимают прямую связь самочувствия предпринимателей и возможностей местного бюджета. Как отмечал в Послании Президент, эффективный малый и средний бизнес – прочная основа развития города и села. Аким района Тулеген Турегалиев подчеркивает, что приоритет государственной политики – дать народу не рыбу, а удочку. Благо, меры государственной поддерж­ки в этом плане всеобъемлющие и исчерпывающие. Из года в год сознание людей меняется, они понимают ответственность за свою судьбу, берутся за перспективные проекты, создают новые рабочие места.

Рассказывая об основном нап­равлении деятельности района – сельском хозяйстве, аким с удовлетворением отмечает, что сейчас крестьянскими хозяйствами взят курс на племенное животноводство.

До конца года в районе ожидают открытие новых объектов МСБ: откормочной площадки на 1 000 голов КРС на базе КХ «Имангали», убойного пункта с мощностью переработки до 25 голов КРС в сутки и хранением в морозильниках до 50 тонн мяса и других объектов. Общая стоимость инициатив – более 552 млн тенге.

Шелковый путь по-Нурмухановски

Назвав свое крестьянское хозяйство «Жiбек жолы», коренные жымпитинцы Ганимат и Сагадат Нурмухановы как бы предопределили его развитие. Три месяца назад начал работать большой автокемпинг, также получивший название «Жiбек жолы». Есть у братьев и тойхана «Тамаша».

Но путь в бизнесе у Нурмухановых не был устлан розами, это действительно их Великий шелковый путь, предопределивший и их личный рост, и развитие малого и среднего бизнеса в районе.

Ганимату Нурмуханову 49 лет. Сегодня он – один из крупных и перспективных предпринимателей, сумевший развить свой бизнес в нескольких направлениях. Супруга Аида Баянбековна, тоже коренная жымпитинка, правая рука мужа в бизнесе и жизни, главный бухгалтер, экономист, финансист их большого семейного детища.

Ганимат Нурмуханов до открытия собственного дела поработал много где и много с кем. Говорит, это были его университеты жизни, потому как завершить образование в инженерно- экономическом институте на факультете автохозяйства в Ленинграде не получилось.

Начинал путь в бизнесе с маленького магазинчика, позволившего позднее открыть зап­равочную станцию. На месте этой заправки и стоит сейчас красавец-кемпинг с гостиницей, баней, кафе, автостоянкой для большегрузов, автомойкой. Вложили братья в автокемпинг более 200 млн тенге собственных средств.

Времена были тяжелые, но сильный духом Ганимат вместе с братьями не унывал. Решил строить мельницу, не имея на руках денег. Банки тогда совсем не работали с сельчанами. Не стушевался, смог убедить дать кредит спустя 6 месяцев переговоров. Получил, построил мельницу, начал молоть муку и открыл цех по производству макарон из собственной муки. Кстати, взятый кредит вернул в первый же год. Вспоминает, что практически этот год не спал совсем. И сейчас спит по 4–5 часов, число взятых кредитов на развитие бизнеса уже и не считает.

Начал снабжать ГСМ коллективные хозяйства под посевную и уборку. Хозяйства обанкротились, и вместе с ними и Ганимат Нурмуханов.

– Остался должен всему миру. Долги были страшные. Но смог встать на ноги, не обманув ни одного кредитора. Я неделями ездил по тем людям и организациям, которым был должен. Разговаривал, объяснял свою ситуацию, старался беречь отношения. Главное правило при ведении бизнеса – не бежать от проблем, а идти к ним навстречу, – рассказывает он.

Потом Нурмухановы открыли тойхану, где заведовала и заведует Аида, так же, как и кемпингом. За годы рядом с мужем бывший культ­работник поднаторела в ведении бизнеса, взяв на себя бухгалтерию и обучение кадров. Выработала свою систему координат, по которой строят семейное дело.

– Бизнес на селе – очень трудное и проблематичное дело. Здесь нет больших денег, нет оборотности средств, возвратность – долгая. Мы работаем 24 часа все 365 дней в году. Иначе никак. И важно осозновать свою ответственность не просто за свое дело, но и за людей, которых взял на работу. Хотя сейчас просто беда с кадрами, нет работников, – вздыхает Ганимат Каиржанович.

Сейчас главная забота ­Ганимата и его младшего брата Сагадата – крестьянское хозяйство «Жiбек жолы», где занимаются разведением казахской белоголовой породы КРС и герефордов, завезенных из России. Братья отошли от растениеводства, сделав ставку на племенное животноводство. Купили в текущем году 2 трактора для заготовки кормов для элитного поголовья.

– Главное в ведении бизнеса – смелость и умение рисковать. Если хочешь хорошо жить, делать дело, умей брать на себя обязательства по кредитам, залогам, содержанию коллектива, выст­раиванию отношений. И это не должен быть оголтелый риск, ты должен понять и почувствовать, где твоя ниша. А «тем» свободных много, деньги под ногами практически лежат. Но пока не попробуешь, не поймешь. И надо себя искать, уметь вставать пос­ле падений. Это непросто. Но так надо. К примеру, наш старший сын, ему 21 год, оканчивает Казахстанско-Британский технический университет. Пробует себя. Начинает одно, прогорает, берется за другое. Я приветствую такое стремление, потому что ему в будущем семью кормить, быть главой и примером для своих детей, – говорит сырымский бизнесмен Нурмуханов.

Династия Имангали-ата

Крестьянскому хозяйству «Имангали» Нурболата Онгарбекова всего 3,5 года, но оно очень известно в районе. Главное нап­равление деятельности – табунное коневодство. Три года назад взявшись за разведение лошадей, войдя в государственную программу коневодства «Кулан», потомственный коневод в четвертом поколении Нурболат Кенжетаевич закупил кушумскую и мугаджарскую породы. Развивая дело строго по науке и в соответствии со всеми сельскохозяйственными нормами, добился, что лошади КХ «Имангали» получили статус племенных. И сейчас фермер занимается племпродажей животных, производством кумыса. Доят в хозяйстве 30 кобылиц, процесс автоматизирован, пятиразовое доение в день дает возможность получить до 50 л молока, которое здесь же перерабатывают. Только за этот год на ферме Онгарбековых надоили 5 тонн кумыса, реализуют напиток в областной центр, есть уже постоянные покупатели.

Фермер планирует в будущем году построить вдоль респуб­ликанской трассы Самара – Шымкент кумысхану, угощать путников целебным напитком, превратив его в центр притяжения всех проезжающих по респуб­ликанской трассе.

Построили фермеры также прекрасный откормочный комп­лекс на 1 000 голов КРС. Теперь дело за дальнейшим кредитованием под оборотные средства, должны вскоре уладить все спорные моменты и получить льготный кредит с субсидированием. Как только это будет сделано, комп­лекс начнет работу.

Наверное, дело бы не встало на профессиональные рельсы, не будь у Нурболата опытнейшего и авторитетнейшего нас­тавника, профессионала сельхоздела Марата Кенжетаевича Онгарбекова, старшего брата, почетного гражданина Сырымского района, в прошлом акима района и руководителя областного управления сельского хозяйства. Именно благодаря его профессиональным знаниям хозяйство быстро растет.

Помимо лошадей в КХ занимаются разведением казахской белоголовой породы КРС, сейчас порядка 100 голов маточного поголовья и 800 голов овец.

Центральная усадьба хозяйства «Егiнсай» в Булдуртинском сельском округе заслуживает отдельного повествования. Братья провели сюда газ, освещается точка солнечными батареями, созданы прекрасные условия для работников хозяйства.

В КХ «Имангали» не стали ограничиваться разведением крупного скота, взялись и за птицу. Выращивают уток, поставляют их на ярмарки, в рестораны и кафе города. Также неутомимые фермеры разводят индеек и цыплят цесарки. Мясо этих птиц считается деликатесным и целебным. Но и это еще не все: 16 сортов винограда и несколько сортов яблонь выращивают сырымцы.

Будучи профессиональным сельскохозяйственным работником, Марат Кенжетаевич умеет рассказать о значимости животноводческой деятельности.

– Государство мощно поддерживает сельхозтоваропроизводителей в рамках различных программ: закуп племенного поголовья, инвестпрограммы, субсидирование определенных видов деятельности. И это здорово помогает развернуть дело, поставить его на нужные рельсы. Конечно, проблем хватает, развивать производство без кредитных средств не получается, но ничего, весь мир живет по системе кредитования и справляется с этим. В идеале мечта каждого сельхозтоваропроизводителя – поставить АПК на уровень реального сектора экономики. Ведь продовольственная безопас­ность – вопрос независимости любого государства. Казахстан в этом плане делает многое, но надо еще больше, – говорит она. – Мы здесь выращиваем экологичес­ки чистое мясо, делаем кумыс, все натуральное. И в масштабах страны этим же занимаются тысячи фермеров, больших и средних крестьянских хозяйств. Необходимо убирать существующий перекос в сторону крупных сельхозтоваропроизводителей, ставку нужно делать на средние хозяйства, на их потенциал.

Разговор коснулся и больной для всех без исключения фермеров темы – дефицита кадров. Это беда хозяйственников, держащихся сейчас за работников предпенсионного возраста. С их уходом проблема кадров встанет очень остро.

И решать ее надо в государственном масштабе, уверены фермеры. Мощная социальная поддержка работников сферы, законодательная база для регулирования трудовых прав и гарантий, нормированность труда, достойная заработная плата, целый комплекс иных исчерпывающих мер – вот что решило бы проблему.

– Хозяйство наше названо в честь деда – ветерана Великой Отечественной войны Имангали-ата, занимавшегося коневодством всю свою жизнь. Вернувшись с фронта, он был табунщиком, мас­тером в своем нелегком деле. В 1949 году дед был удостоен высочайшей награды Советского Союза – ордена Ленина. Только представьте, 4 года после победы, страна приходит в себя после военной разрухи, и наш дед, табунщик из Каратобинского района, получает орден Ленина. Наши прадеды тоже занимались лошадьми, наши родители были табунщиками. Так что это у нас не просто семейное дело, у нас династия коневодов. И мы обязательно должны сделать так, чтобы было и пятое, и шестое поколение коневодов, – говорит Марат Кенжетаевич, отмечая, что планов для развития хозяйства в лучших традициях отгонного животноводства очень много.