Все флаги на турнир к нам Статьи 28 января 2025 г. 3:34 2 Ербол Тишкамбаев Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии открытия турнира II Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes фото пресс-службы Сената Парламента РК Соревнования являются этапом мирового легкоатлетического тура в помещении и прошли в столичном легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan. Приветствуя спортсменов, Маулен Ашимбаев отметил, что II Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes – уникальный турнир серии World Indoor Tour Gold в Астане. Это масштабное событие открыло серию турниров, охватывающую девять городов в таких странах мира, как Сербия, США, Чехия, Германия, Франция, Польша, Испания, и стало настоящим праздником спорта с участием топовых мировых легкоатлетов. Проведение подобных турниров по легкой атлетике с участием как именитых чемпионов, так и перспективных звезд спорта, по мнению Маулена Ашимбаева, служит символом преемственности и в значительной степени способствует популяризации спортивного движения на мировом уровне, а также стимулирует молодежь ставить большие цели и достигать их. Спикер Сената подчеркнул, что особое внимание развитию массового спорта в Казахстане уделяет Глава государства. – Сегодня в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева реализуются масштабные проекты по развитию профессионального, любительского, массового и инклюзивного спорта. Проведение таких международных соревнований, как Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes, в Казахстане также является ярким примером и результатом этой комплексной работы. Турнир на призы Амина Туякова – прославленного казахстанского легкоатлета, заслуженного тренера, занимающего особое место в истории казахстанского спорта, – запускает сегодня серию соревнований World Athletics Indoor Tour Gold 2025 с участием лучших спортсменов из разных уголков мира. Среди них олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Поэтому участие казахстанских спортсменов в турнире является для нас большой гордостью. Уверен, этот международный турнир придаст новый импульс развитию легкой атлетики в Казахстане, – сказал Маулен Ашимбаев и выразил слова благодарности организаторам турнира. В торжественной церемонии открытия турнира также приняли участие министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, аким Астаны Женис Касымбек, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка Европы и призер чемпионата Европы Амин Туяков, а также президент Федерации легкой атлетики РК Ольга Рыпакова. Было отмечено, что в соревнованиях принимают участие 110 спортсменов из 40 стран. Республику Казахстан на турнире представили 44 атлета, среди которых лидеры национальной сборной. #турнир #Спорт #Маулен Ашимбаев #открытие #I Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes