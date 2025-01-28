Все флаги на турнир к нам

Соревнования являются этапом мирового легкоатлетического тура в помещении и прошли в столичном легкоатлетичес­ком спортивном комплексе Qazaqstan. Приветствуя спорт­сменов, Маулен Ашимбаев отметил, что II Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes – уникальный турнир серии World Indoor Tour Gold в Астане. Это масштабное событие открыло серию турниров, охватывающую девять городов в таких странах мира, как Сербия, США, Чехия, Германия, Франция, Польша, Испания, и стало настоящим праздником спорта с участием топовых мировых легкоатлетов.

Проведение подобных турниров по легкой атлетике с участием как именитых чемпионов, так и перспективных звезд спорта, по мнению Мау­лена Ашимбаева, служит символом преемственности и в значительной степени способствует популяризации спортивного движения на мировом уровне, а также стимулирует молодежь ставить большие цели и достигать их. Спикер Сената подчеркнул, что особое внимание развитию массового спорта в Казахстане уделяет Глава государства.

– Сегодня в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева­ реализуются масштабные проек­ты по развитию профессионального, любительского, массового и инклюзивного спорта. Проведение таких международных соревнований, как Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes, в Казахстане также является ярким примером и результатом этой комп­лексной работы. Турнир на призы Амина Туякова – прос­лавленного казахстанского легкоатлета, заслуженного тренера, занимающего особое место в истории казахстанского спорта, – запускает сегодня серию соревнований World Athletics Indoor Tour Gold 2025 с участием лучших спортсменов из разных уголков мира. Среди них олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Поэтому участие казахстанских спортсменов в турнире является для нас большой гордостью. Уверен, этот международный турнир придаст новый импульс развитию легкой атлетики в Казахстане, – сказал Маулен Ашимбаев и выразил слова благодарности организаторам турнира.

В торжественной церемонии открытия турнира также приняли участие министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, аким Астаны Женис Касымбек, заслуженный мас­тер спорта, обладатель Кубка Европы и призер чемпионата Европы Амин Туяков, а также президент Федерации легкой атлетики РК Ольга Рыпакова. Было отмечено, что в соревнованиях принимают участие 110 спортсменов из 40 стран. Республику Казахстан на турнире представили 44 атлета, среди которых лидеры нацио­нальной сборной.