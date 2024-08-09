Все красоты острова Мира

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Живописный речной остров Бейбітшілік расположен между правой и левобережной час­тями Семея.

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В конце XVIII века полковник Матвей Гейциг, тогдашний комендант Семипалатинска, завел среди офицеров местного гарнизона традицию пикников на острове. В память об офицерских выез­дах на лоно природы народ окрестил остров Полковничьим. Так его называли на протяжении почти целого столетия. В советское время пришла пора пере­именований. Остров, ставший любимым местом отдыха горожан, получил имя Троцкого, потом был переименован в остров 1 Мая, какое-то время назывался Остров-стадион, а после смерти Кирова ему присвоили имя этого советского деятеля. В независимом Казахстане уголок природы решили переименовать в остров Мира – Бейбітшілік.

Исследование истории острова в Семее принадлежит историку-краеведу Виктору Кашляку.

«…Иртыш течет рядом с городом, он здесь не широк, с песчаными мелями, но его острова, заросшие роскошными тополями, так и манят к себе своею свежестью и густотой, темной тенью, – писал историк в книге «Семипалатинские арабески».

В самой середине острова – протока, называемая Холодный бродок, бегущая среди кустов черемухи, рябины, шиповника, боярышника, жимолости, хмеля и ежевики. Много лет назад на самой протоке среди плавающих листьев было много белых лилий и желтых кувшинок. Над водой склонялись плакучие ивы и над всей этой красотой возвышались кроны могучих тополей в три-четыре обхвата, на вершинах которых гнездились коршуны…

Сегодня остров Бейбітшілік – оазис природы и излюбленное место отдыха горожан. В жаркий летний день здесь можно отдохнуть в прохладной тени деревьев, послушать пение птиц. Маленьких семейчан сюда приводят родители – на острове расположен областной детский биологический центр, где содержатся более 400 видов животных и птиц.

А еще на острове растут красно­книжные и лекарственные растения. Здесь встречаются уникальные представители флоры, которые занесены в Красную книгу: кубышка желтая, ятрышник шлемовидный и водяной орех казахстанский. Большое количество лекарственных растений: белена черная, зверобой продырявленный и несколько видов мяты. В советское время аптеки собирали на острове большое количест­во зверобоя и мяты, а после готовили из них лекарственные препараты.

Много лет назад здесь планировалось обустроить дендрарий или ботаничес­кий сад. Но по каким-то причинам проект так и не был воплощен в жизнь. Семейчане стараются сберечь этот уголок природы, принимая участие в различных экологических акциях и призывая не портить то, что досталось нам от природы. В прошлом году здесь началось восстановление детской железной дороги, так называемого Малого Турксиба. По проекту предполагается, что въезд на остров на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания будет запрещен.

Помимо того, что остров богат живописной природой, именно здесь находится известный во всем мире мемориальный комплекс «Сильнее смерти» и стела Мира, у подножия которых ежегодно 29 августа собираются пацифисты со всех уголков земного шара, чтобы отдать должное огромному вкладу Казахстана в международное антиядерное движение.

#Семей #природа #остров #остров Бейбітшілік #остров Мира

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