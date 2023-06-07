Все нужное – детям

Посидеть за рулем специа­лизированного транспорта спасателей, принять участие в пожарной эстафете с использованием настоящего снаряжения, а главное – научиться оказанию первой доврачебной медицинской помощи – такие интересные и полезные занятия для школьников организовали сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуа­циям. Массовая акция с учас­тием детей разных возрас­тов прошла на берегу городского пляжа в Талдыкоргане.

Спасатели рассказывали ребятам о правилах безопасного поведения на воде, одновременно демонстрируя процесс спасения утопающего с применением профессиональных плавательных средств. А доставив «пострадавшего» на берег, школьникам показали этапы оказания неотложной помощи, еще раз повторили номера телефонов экстренных служб. Формирование подобных навыков с детства, уверены сотрудники чрезвычайных служб, может спасти чьи-то жизни.

Охрана жизни и здоровья детей – одно из приоритетных направлений профилакти­ческой работы чрезвычайных служб. Так, во время каникул в области планируется провести веселые конкурсы «Юный спасатель» и «Юный пожарный», где школьникам в игровой форме будут разъяс­нены ­правила безопасного поведения.