Все нужное – детям Свежий выпуск 7 июня 2023 г. 4:30 316 Дина Боранбаева, область Жетысу Жизненно важным навыкам обучают ребят на каникулах сотрудники областного департамента по ЧС. фото пресс-службы ДЧС области Жетысу Посидеть за рулем специализированного транспорта спасателей, принять участие в пожарной эстафете с использованием настоящего снаряжения, а главное – научиться оказанию первой доврачебной медицинской помощи – такие интересные и полезные занятия для школьников организовали сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Массовая акция с участием детей разных возрастов прошла на берегу городского пляжа в Талдыкоргане. Спасатели рассказывали ребятам о правилах безопасного поведения на воде, одновременно демонстрируя процесс спасения утопающего с применением профессиональных плавательных средств. А доставив «пострадавшего» на берег, школьникам показали этапы оказания неотложной помощи, еще раз повторили номера телефонов экстренных служб. Формирование подобных навыков с детства, уверены сотрудники чрезвычайных служб, может спасти чьи-то жизни. Охрана жизни и здоровья детей – одно из приоритетных направлений профилактической работы чрезвычайных служб. Так, во время каникул в области планируется провести веселые конкурсы «Юный спасатель» и «Юный пожарный», где школьникам в игровой форме будут разъяснены правила безопасного поведения. #Талдыкорган #ДЧС #акция #спасатели #школьники #каникулы #занятия