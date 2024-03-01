Все по-взрослому

В областной департамент по чрезвычайным ситуациям пришли ученики кадетского класса усть-каменогорской школы им. Сагадата Нурмагамбетова. Как рассказали в пресс-службе ДЧС, шестиклассникам показали самое «горячее» подразделение – управление кризисных ситуаций, где диспетчеры принимают экстренные звонки.

Много эмоций вызвала экскурсия в пожарное депо с современными автомобилями. Детворе продемонст­рировали порядок развертывания пожарного расчета, познакомили с четвероногими спасателями и их замечательными наставниками.

– В депо подросткам дали возможность примерить форму огнеборцев и посидеть в кабине пожарного автомобиля, – рассказала пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова. – Они узнали много нового, интересного.

Фишкой экскурсии стала встреча с начальником департамента Ергали Бахаевым. Дети засыпали его вопросами: «Сколько литров воды помещается в резервуар пожарной машины?»; «Чем занимаются спасатели?»; «Как получить профессию и стать полковником?»; «Делаете ли вы утром зарядку?»; «Какое место в городе является самым безопасным?»…

Руководитель поделился со школьниками знаниями и подчеркнул: где бы дети ни находились – дома, в школе, на отдыхе на каникулах, – важно соблюдать рекомендации спасателей, чтобы не попасть в беду. И научить правилам безопасности других сверстников. Кроме того, начальник департамента посоветовал маленьким гостям почаще заглядывать на странички МЧС в соц­сетях, где можно постоянно получать интересную и полезную информацию.