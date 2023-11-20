Полицейские Казахстана перешли на усиление

МВД объявило широкомасштабную операцию “Правопорядок”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

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Отмечается, что вся полиция в третьей декаде ноября переведена на усиленный вариант службы. Увеличена плотность полицейских нарядов в местах, где сконцентрировано наибольшее количество людей.

В МВД сообщили, что проводится обход дачных массивов, строительных объектов, рынков, крестьянских хозяйств, съемных квартир, отдаленных мест для выявления нарушений законодательства.

"Основной акцент делается на принцип "нулевой терпимости" к любым мелким правонарушениям. Это и распитие алкоголя, и появление в пьяном виде, курение в неустановленных местах, мелкое хулиганство, загрязнение мест общего пользования, нарушение тишины, правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и другое", – проинформировали в пресс-службе.

По данным ведомства, проводятся рейды по профилактике правонарушений среди подучетных, имеющих защитное предписание, особые требования к поведению, алкоголиков, наркоманов, неблагополучных семей.

Кроме того, ужесточен надзор за участниками дорожного движения, а также принимаются меры по выявлению мест стихийных свалок и источников их происхождения.

Мероприятие проводится во взаимодействии с местными исполнительными органами, региональными филиалами партии Amanat, представителями неправительственных организаций, молодежных движений и СМИ.

Основные направления операции – усиление охраны общественного порядка и профилактики на улицах.