Известный румынский хор впервые выступит в Казахстане

Культура,Театр
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Дана Аменова
корреспондент

Знаменитый творческий коллектив из Румынии – Национальный камерный хор «Мадригал – Марин Константин», ставший визитной карточкой румынской культуры и успешно выступающий по всему миру, впервые представит свое искусство в Казахстане на сцене «Астана Опера», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба театра

Уникальный концерт «Мадригал: Шелковый путь» состоится 4 мая при поддержке МКИ РК и посольства Румынии в Казахстане.

Жителям и гостям столицы предстоит знакомство с румынским хоровым коллективом, удостоенным многочисленных авторитетных международных наград и получившим широкое признание в мире. Начав творческую деятельность в 1963 году, хор «Мадригал» выступал на самых престижных сценах, дав тысячи концертов и представлений в более чем 450 городах за пределами Румынии, охватив почти 40 стран на 4 континентах.

В 2025 году хор «Мадригал» празднует 100-летие со дня рождения своего основателя Константина Марина, посвятив легендарному музыканту, композитору и дирижеру множество проектов, которые будут проходить в течение года.

«Мадригал: Шелковый путь» будет для нас премьерным выступлением как в Казахстане, так и во всей Центральной Азии. Мы впервые в этом замечательном регионе, славящимся древними историческими, культурными и экономическими традициями, и искренне рады начать гастроли на престижной сцене «Астана Опера». Концерт – главное событие в нашем туре, «Мадригал: Шелковый путь» представит собой впечатляющее слияние европейской музыки и мелодических традиций Центральной Азии», – заметила главный дирижер хора Анна Унгуряну.

Анна Унгуряну также добавила, что уникальность шоу придает не только самобытный репертуар, но и специально разработанная сценография и световое оформление.

«Этот концерт также имеет большой дипломатический резонанс и, вероятно, является первым в своем роде, возрождающим культурные связи, созданные столетия назад вдоль торговых сообщений Шелкового пути. В этом контексте мы рассматриваем Казахстан как важнейшее звено в Центральной Азии, которое связывает Европу с Китаем, Запад с Дальним Востоком», - подчеркнула маэстро Анна Унгуряну.

Во время концерта казахстанские слушатели смогут оценить особое характерное звучание хора «Мадригал», отличающееся техникой без вибрато и стереофоническим расположением артистов на сцене.

Впечатляет и многообразие широчайшего репертуара хора, который охватывает музыку эпохи Ренессанса, доклассическую и классическую музыку, романтизм, византийскую музыку, а также румынские и мировые современные композиции.

Идея концерта – через музыку и слова выбранных произведений создать увлекательное путешествие вдоль исторического маршрута Шелкового пути. Программа, которую Анна Унгуряну и режиссер Эмиль Пантелимон разработали для выступления в «Астана Опера», включает сочинения на китайском, казахском и грузинском языках, а также фундаментальные тексты из персидской и индийской культур.

«Мы тщательно отбирали румынские композиции для этого концерта, чтобы они стали мостом между нашими культурами. В числе румынских сочинений, исполняемых на сцене «Астана Опера», будет одно из наших самых любимых произведений – «Пламя и колеса» Корнелиу Чезара, в котором представлены значимые персидские тексты Омара Хайяма и индийская поэзия Рабиндраната Тагора, положенные на современную румынскую музыку. Мы много раз исполняли эти творения по всему миру, покоряя слушателей, и они также придадут особую гармонию данному проекту», – рассказывает Анна Унгуряну.

Изюминкой программы станут казахские народные песни в исполнении румынского коллектива. По словам Анны Унгуряну, концерт знаменует собой премьерное выступление хора с произведениями на казахском языке, к которым артисты глубоко привязались во время подготовки.

#Астана #театр #Румыния #хор

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