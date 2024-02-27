Встреча года

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Алла Серикбаева

Аким Астаны Женис Касымбек вышел к народу. Пять часов длилась его встреча с жителями района «Сарыарка».

фото из архива "КП"

По сложившейся традиции в начале каждого года акимы встречаются с населением. На сей раз в актовом зале одной из столичных школ отчитывался аким района «Сарыарка» города Астаны Бауыржан Ералы. Но главным и желанным гостем на этой встрече был столичный мэр Женис Касымбек.

Территориально к району «Сарыарка» отнесен весь правый берег города с прилегающими жилыми массивами «Коктал-1», «Коктал-2» и «Агрогородок». Площадь района составляет 6 775 га, а население – 340 тыс. человек.

Аким района проинформировал о деятельности по благоустройству, озеленению, освещению и санитарной очистке. Он также сообщил, что в целях улучшения противопаводковой системы за последние три года проведены работы по обустройству водопропускных труб по 43 улицам жилых массивов, из них по 19 адресам – в 2023-м. С начала февраля заблаго­временно приступили к противопаводковым мероприятиям.

– Актуальным вопросом района является увеличение количества бродячих собак. На сегодняшний день силами управления охраны окружающей среды и «Астана ветсервис» ведутся работы по усилению конструкций ограждения существующего питомника, обустройство буферных зон. Планируется усилить бригады по отлову. Ведется определение земельного участка за городом для нового питомника, – сообщил Бауыржан Ералы.

Данный столичный район – первый, где началась работа по газификации. При плане 5 140 абонентов уже подключено 4 970 (96,6%).

Были затронуты и проблемные вопросы, среди которых – проекты, нуждающиеся в поддержке. Это обустройство и проектирование инженерных сетей в жилых массивах «Коктал-1» и «Агрогородок».

На встрече говорилось о нехватке детских садов в Астане. Градоначальник согласился, что такая проблема есть, и рассказал, как власти намерены ее решать:

– Сегодня в очереди порядка 50 тысяч детей. С 2017 года государственные детсады в городе не строились. В этом году мы начинаем строить 10 государственных садиков.

Кроме того, градоначальник прокомментировал ряд важных инициатив, объяснив, почему в столице решили увеличить стои­мость проезда в общественном транспорте с 90 до 110 тенге. Он констатировал, что в 2023 году в рейс выходило около 900 автобусов, сейчас – 1 300.

– Мы увеличили количество почти на 40%. В этом году еще 300 автобусов придет. При населении 1,5 миллиона количество автобусов должно превышать две тысячи. Поэтому мы сегодня, может быть, в спешке, но эту проблему решаем, исходя из возможностей бюджета города. Цена 90 тенге за проезд была утверждена в 2014 году, то есть прошло десять лет. За это время выросла стоимость бензина, газа, увеличились зарплаты водителей, которые сегодня сос­тавляют в среднем 500–600 тысяч тенге. У нас наблюдается дефицит водителей, мы на эту зарплату не можем профессионалов в полном объеме добрать, – отметил Женис Касымбек.

Он признался, что не пользуется общественным транспортом, поскольку «работы достаточно много». Но добавил, что себестои­мость проезда одного пассажира электроавтобуса составляет 400–500 тенге, на дизеле и газе – 240–400 тенге. То есть за каждую перевозку акимат доплачивает около 200 тенге.

Любому акиму Астаны приходится оправдываться за северную погоду.

– У нас есть нормативы, мы должны в течение 72 часов ликвидировать последствия максимально. Считаем, что коммунальные службы отработали очень хорошо, даю им нормальную оценку. Они работают круглосуточно в 30-, 40-градусные морозы, и под дож­дем, и под снегом, и при ветре. И стараются вашу жизнь – жизнь жителей города, гостей столицы – обеспечить соответствующим сервисом, – сказал градоначальник.

На встрече с акимом Астаны был аншлаг. Возможность высказаться дали каждому. Жители Сарыаркинского района в течение пяти часов задавали градоначальнику вопросы как общего, так и личного характера. Он попытался всех выслушать и максимально решить проблемы, дав указания соответствующим службам.

«Один аким отдувается за весь аппарат района», – сетовали астанинцы. При этом прозвучало и немало слов благодарности в адрес руководства города.

#Астана #население #аким #встреча

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