Встреча с руководителями фракций

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Александр Бри

Государственный советник Ерлан Карин провел встречу с руководителями шести фракций политических партий в Мажилисе Парламента.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во встрече приняли участие руководитель фракции партии «Amanat» Елнур Бейсенбаев, руководитель фракции партии «Ауыл» Серик Егизбаев, руководитель фракции партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров, руководитель фракции Демократической партии Казахстана «Ақ жол» Азат Перуашев, руководитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, руководитель фракции Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, а также руководитель Представительства Президента в Парламенте Амирбек Оспанбеков.

Государственный советник поблагодарил партийные фракции за активную поддержку в реализации президентских инициатив в рамках Национального курултая.

Так, в целях исполнения предложений Атырауского заседания было принято девять законов: по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, по запрету вейпов, некурительных табачных изделий, о государственных наградах, по вопросам ономастики, по единому стандарту символики, по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, по вандализму и защите природных объектов, по введению новых почетных званий, по дифференциации ответственности наркокурьеров и производителей наркотиков. Ерлан Карин подчеркнул важность этих законов для выстраивания эффективной внутриполитической работы.

Также в ходе беседы состоялся обмен мнениями об основных направлениях внутри­политической повестки на 2025 год, сформулированных Главой государства в его январском интервью газете «Ana tili».

#мажилис #Ерлан Карин #встреча #руководители фракций

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