Встреча с заводчанами

– Сегодня я хочу услышать ваши мнения относительно того, на чем нам нужно сосредоточить внимание в нашей дальнейшей работе. Что Правительство, депутаты упус­кают из виду? Признаюсь, есть недоработки, ошибки, но ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает, – заметил, обращаясь к заводчанам, Азат Перуашев.

Уральцы говорили о насущном – ценах на продукты, росте коммунальных тарифов, плохих дорогах и необходимости вернуть продолжительность учебного года в школах в старые рамки.

Генеральный директор предприятия Вячеслав Валиев поднял вопрос, касающийся не только «Зенита», но и других предприя­тий оборонки. Речь о непростых взаимоотношениях с Отраслевым профсоюзом машиностроителей, несогласии заводчан с установкой, согласно которой предприятие должно перечислять тому 3,5% от фонда оплаты труда.

Сегодня из зенитовцев в Отрас­левом профсоюзе осталось лишь несколько человек, остальные вошли в созданный локальный профсоюз. К слову, коллектив предприятия – это 750 человек. Основная продукция завода – корабли и катера, всего спущено на воду 34 единицы.

В этом году завод реализует договоры по капитальному ремонту двух кораблей. Один находится на месте базирования в Баутино, второй – на территории завода. Еще один проект связан с созданием многофункционального вспомогательного судна водоизмещением 750 тонн для нужд Министерства обороны

Для заводчан это вызов, ведь корабль такого водоизмещения они строят впервые. К сожалению, есть сложности с логистикой, поставкой материалов, но завод с работой успешно справляется.

– Государственный оборонный заказ достаточно обеспечивает загрузкой, но мы хотим расширяться – хотим, чтобы недропользователи, работающие в регионе, размещали свои заказы не за границей, а у нас. Считаю, что депутаты и государство должны на это как-то повлиять, – отметил первый заместитель генерального директора завода «Зенит» Алексей Солодовников.

В свою очередь мажилисмен озвучил свое мнение относительно ряда вопросов, в том числе распределения прибыли крупных добывающих компаний, возможностей модернизации коммунальных предприятий, соразмерного наказания за воровство и коррупцию при реализации социально значимых проектов.

– Буквально пару недель назад Глава государства заявил, что наша экономическая модель не выдерживает никакой критики. Партия «Ақ жол» уже несколько лет заявляет, что стране нужна новая экономическая программа, либерализация экономики. Необходимо уходить от государственного патернализма, от системы ручного управления. Министерства занимаются затыканием дыр, фактически решения принимаются за предприятия, но в то же время все проблемы компаниям приходится решать самостоятельно... Надеюсь, что в очередном Послании Президента большой блок будет посвящен новой экономической модели, благодаря которой поддержка предприятий будет более системной и успешной, – отметил Азат Перуашев.