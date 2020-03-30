Вводится запрет на въезд и выезд из Кызылорды из-за коронавируса
Екатерина Елисеева
В Кызылорде вводится запрет на въезд и выезд из города из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции в области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.
"В Кызылординской области выявлено 5 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, на карантине находятся 318 человек. В связи с этим, 31 марта в 00.00 часов в городе Кызылорда вводится запрет на въезд и выезд автотранспорта. С 1 апреля вводится запрет на движение ЖД транспорта. Власти города призывают горожан соблюдать ограничительный режим и не выходить из дома, к нарушителям будут применяться административные наказания", – говорится в сообщении.
Также, с 30 марта в Карагандинской области из-за роста числа инфицированных коронавирусом вводится карантин в пяти городах: Караганде, Абае, Сарани, Темиртау и Шахтинске.