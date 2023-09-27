Выбор на всю жизнь

Клинико-реабилитационный центр в Кокшетау – это, по сути, тоже производство, причем суперсовременное, оснащенное новыми технологиями и медицинскими аппаратами. Трудится Юлия Александровна врачом-экспертом. Коллеги уважительно отзываются о молодом докторе, отмечая, что она тот человек, который полностью отдается работе, а уходит с нее как выжатый лимон…

Начинала свою врачебную карьеру Юлия Шевченко в районной больнице Уалихановского района Северо-Казах­станской области. Там о ней вспоминают добрыми словами. Некоторые пациенты до сих пор пишут своему бывшему врачу, благодарят, консультируются. Некоторые даже переехали в столицу, но и оттуда звонят, спрашивают, что делать, как лечиться в том или ином случае.

Коллега Гульназ Шарипбаева так говорит о перспективном враче:

– Юлия Шевченко зарекомендовала себя как ответственный, компетентный и очень умный доктор. Отличается тактичным подходом к пациентам. Мы очень рады тому, что она победила в конкурсе.

Родилась Юлия в селе Кишкенеколь Северо-Казахстанской области, окончила медицинский университет в Астане, получила профессию врача общей прак­тики, три года отработала в районной больнице, трудилась терапевтом на участке. В 2020 году работала в пансионате «Жумбактас» в Щучинске, в Степногорске – участковым врачом, оттуда перевелась в Кокшетау, где теперь трудится в клинико-реабилитационном центре.

До Юлии врачей в семье Шевченко не было, она по собственному желанию стала доктором. Призвание свое угадала, потому что до сих пор, как бы тяжело ни было, ни разу не пожалела о сделанном выборе.

– Мне очень нравится моя работа! – говорит она.

Как врач-эксперт Юлия работает с медицинскими картами в стационаре, проверяет их, выставляет пациентов на портал Минздрава. Такая работа требует полной сосредоточенности и ответственности.

– Я – последнее звено, – объясняет Юлия. – После меня уже только Фонд обязательного медицинского страхования. С пациентами тоже приходится иметь дело в плане реабилитации. В отделении у нас всегда живое общение. Плюс к этому я и дежурство беру – суточную смену.

На вопрос о том, чем бы она хотела заниматься в будущем, Юлия отвечает, что ей интересна психиатрия. В планах – обучение в этом направлении. С благодарностью доктор отзывается о своем первом наставнике – заместителе главного врача Уалихановской районной больницы по первичной медицинской санитарной помощи Райзе Сетимовой:

– Она с первого дня помогала нам. Мы ведь приходим на работу без опыта, еще ничего не знаем, глупенькие и зелененькие, и очень хорошо, если находится человек, который в любое время подскажет, объяснит и поможет. Благодаря Райзе Ануарбековне я многому научилась.

Своими сильными качествами Юлия Александровна считает терпеливость, усидчивость, умение кропотливо делать работу. Она не бросит начатое дело, не уйдет, пока не доделает все до конца. И даже в отпуске скучает по работе и пациентам.

– Ваши родители гордятся вами?

– Странный вопрос. Мне кажется, что все родители гордятся детьми, – точно подмечает Юлия.

Кстати, муж ее – Николай Вибе – тоже врач-реабилитолог. Они коллеги. Вместе на работе, вместе дома. Они и познакомились в больнице. С тех пор всегда рядом, помогают друг другу, советуются. Разговоры зачастую только о ней – о медицине…

– От нее ведь никуда не уйдешь, – с улыбкой заключает Юлия Шевченко.