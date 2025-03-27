Вышли на уборку улиц

– Основная цель – привлечь внимание к чистоте окружающей среды, а также повысить экологическую грамотность и культуру, особенно среди молодежи Атырау, – сказала одна из участниц Мейрамгуль Есниязова.

Акция проводится уже не первый год. Обыч­но в ней участвуют около ста организаций. За несколько часов с набережной было вывезено примерно 20 тонн мусора. В скором времени по всему региону начнутся работы по озеленению.

Всего в рамках программы «Таза Қазақстан» в области уже проведено около 30 субботников, в которых были задействованы порядка 100 тыс. человек. Между тем, по данным областного департамента экологии, в прошлом году посредством аэрофотосъемки в Атыраус­кой области было обнаружено 168 незаконных мусорных свалок. Из них 53 находились в Атырау.

– На сегодняшний день 125 из них полностью очищены, три участка узаконены и превращены в полигоны для твердых бытовых отходов. Оставшиеся 40 мест оказались строительными отходами на частных территориях, – сообщили в пресс-службе департамента экологии.