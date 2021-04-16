Выучить казахский может каждый

С автором издания, преподавателем с большим стажем работы в школе и вузе, я познакомилась в Facebook, когда увидела множество обращенных к ней комментариев с просьбой выслать самоучитель по электронной почте. И на все сообщения она скрупулезно отвечала – чувствовалось, что человек действительно заинтересован в развитии казахского языка.

Зайнур Рахметовна, и правда, душой болеет за то, чтобы как можно больше казахстанцев заговорило на языке своей страны. Ведь очень многие до сих пор владеют лишь азами, полученными в школе и семейном кругу, не применяя казахский язык в полной мере в своей работе или в обучении. Да и ответить по-казахски на чей-либо вопрос порой элементарно страшно: а вдруг не поймут, не оценят, засмеют?

– Многие думают: «Я всю жизнь изучаю казахский, а толку нет, значит, что-то со мной не так». Да не с ними не так, а просто нет такого пособия, с которым было бы легко и просто учить язык, – говорит Зайнур Рахметовна. – За последние 30 лет в Казахстане выпущена не одна сотня учебников казахского языка, три десятка из них побывали в моих руках. Среди них были очень неплохие, но они в основном для тех, кто уже говорит хотя бы на бытовом уровне. И мне всегда думалось, что кто-нибудь напишет уже такой учебник, благодаря которому и преподавателю не придется искать дополнительный материал, и обучающемуся будет достаточно просто открыть его и заниматься.

Но такого пособия она так и не дождалась и в 2012 году начала потихоньку систематизировать собранный за годы преподавания материал. Работа заняла очень много времени, да и нынешний вариант своего самоучителя Зайнур Рахметовна не считает окончательным. По ходу использования самоучителя желающими, ознакомления с ним специалистов она прислушивается к рекомендациям и вносит какие-то правки.

Новое издание получила от автора и я – стараюсь уделять время родному языку. Долгое время живя в другой стране, к сожалению, я не изучала его в школе, не слышала в своем окружении и познакомилась с ним практически уже во взрос­лом возрасте. По сути, именно для таких людей и написан этот учебник. Главная цель автора, заложенная в самоучителе, – помочь преодолеть языковой барьер. И она достижима.

Учебное пособие представляет собой рабочую тетрадь, состоящую из практических упражнений для приобретения навыков казахской разговорной речи. Занятия по нему обеспечивают последовательное формирование фонетических, грамматических и лексических навыков и развитие всех видов речевых умений: аудирования (восприятие на слух), говорения (диалогической и монологической речи), чтения и письма.

Схема учебного пособия проста. Лексический материал сос­тоит из минимума наиболее употребляемых слов, в первую очередь глаголов, а по требованию глаголов – и других частей речи, используемых в повседневной жизни. То есть для начала учим начальную форму глагола (отыр, жатыр, ал, бер), а потом словно нанизываем на него аффиксы, образуя положительные и отрицательные формы в настоящем, прошедшем и будущем времени. Затем, используя именные части речи в нужных падежах и лицах, наречия и служебные части речи, образуем словосочетания, из которых уже конструируем предложения.

В предисловии автор призывает не сравнивать русский и казахский языки, но осваивать казахский, пользуясь грамматической терминологией русского. Нельзя переводить падежи казахского языка падежами русского, они не соответствуют друг другу.

Чтобы добиться успеха, необходимо проделать все упражнения в той последовательности, в которой они даются, и с первого занятия начинать говорить, хотя бы вкраплениями вставляя освоенные слова в свою речь. Автор уверена: говорить может научиться каждый, для этого просто нужно время. При освое­нии языка нужно концентрироваться на своих достижениях и продолжать двигаться к цели.

Интересная особенность самоучителя – отсутствие художественных текстов.

– Есть очень хорошие учебники, которые знакомят обу­чающихся с неповторимым языковым богатством казахского языка, отличные грамматические таблицы, учебные пособия, дающие возможность понять особенности грамматического строя. Для тех авторов, кто изначально изучал казахский в школе и университете, кто воспринимает язык изнутри, важно сохранить само языковое богатство. Когда они создают свои программы, то стараются в первую очередь донести именно это, потому их учебники изобилуют пословицами, поговорками, художественными текстами. Это благое намерение, но есть и другая сторона медали: это загружает учебник, отталкивает того, кто еще многого не понимает, и он бросает учиться, – размышляет Зайнур Рахмет.

Язык – это инструмент общения, подчеркивает она, и чтобы его применять, нужно научиться им пользоваться. А дальше при желании и необходимости каждый сможет найти и прочитать все, что ему будет нужно. Кто-то остановится на необходимой в его жизни и работе лексике или просто на бытовом уровне заговорит по-казахски. И это уже хорошо.

Автор сумела поставить себя на место человека, пытающегося заговорить на втором языке, и поняла, как ему в этом помочь. Она хорошо помнит, что в школе с русским языком обучения казахский им начали преподавать во втором классе. Это был 1958 год. С тех пор во всех русских школах, средних специальных и высших учебных заведениях республики казахский язык был обязательным предметом.

Окончив Казахский государственный университет им. С. М. Кирова по специальности «русский язык и литература», Зайнур Рахмет работала учителем в школе, продолжив тему своей дипломной работы, которая со временем переросла в научный труд «Особенности перевода фразеологических оборотов казахского языка». Обнаружив плачевное состояние преподавания казахского в школе, педагог в начале 90-х взяла для начала несколько часов по этому предмету. Оказалось, что учебники казахского языка для русских школ написаны по методике родного языка, и только единственное пособие доцента К. Н. Сариевой опиралось на методику иностранного.

– Это были девяностые годы, возможности такие, что без слез не вспомнить, весь раздаточный и демонстративный материал приходилось делать самим, от руки, но это было интересно и результативно, – вспоминает языковед. – Через полгода на открытые уроки стали приводить слушателей семинаров Республиканского института усовершенствования учителей. Где-то в архивах, наверное, лежат кассеты с теми уроками.

Уже тогда Зайнур Рахметовна поняла, что человек, обучающийся второму языку, должен следовать примеру ребенка, только начинающего говорить: из слов первой необходимости, а это, как правило, глаголы, пытаться составлять выражения. Затем был Образовательный комплекс «Алатау», институт иностранных языков и перевода, филиал университета «Туран» уже в столице и даже языковые группы в Горархитектуре и Генпрокуратуре. Менялись учебные заведения, менялась аудитория и, как итог, обогащалось языковое поле, менялись подходы.

Были и результаты. На праздновании Наурыза в 2002 году молодая супружеская пара из Австралии Эндрю и Сара Старр на приличном казахском поздравляли студентов и под аккомпанемент Эндрю на дом­бре исполняли Абая «Желсіз күнде жарық ай»... И конечно, оставлять без внимания с таким трудом собранный материал не хотелось. Так и появился самоучитель.

– Это забота в первую очередь об учителях, – говорит Зайнур Рахмет. – На базе этой методики можно составить учебник любого уровня – начиная от детского сада и заканчивая профессиональной лексикой. На эту схему можно наложить, например, лексику делопроизводства или медицинскую терминологию. И методом погружения научить человека пользоваться казахским языком в максимально короткие сроки.

Со своим учебником автор уже обратилась в экспертный отдел Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шайсултана Шаяхметова, возможно, там оценят разработку и займутся его публикацией и распространением. Рабочую тетрадь взяли на вооружение в научно-практическом центре «Руханият», который организует курсы казахского языка в госучреждениях.

Сама же Зайнур Рахмет с удовольствием делится своим детищем с теми, кто действительно желает учить казахский. Но обязательно просит обратную связь, ведь автору всегда важно знать, дают ли всходы посаженные им семена.