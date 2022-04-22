Много слушать и говорить

Знание языка открывает путь к глубокому познанию истории народа, его культуры, обычаев и традиций. Насколько быстро и качественно можно освоить язык страны, в которой ты живешь? Послушаем тех, кто обучает, и тех, кто изучает с нуля.

Преподаватель казахского языка в классах с русским языком обучения Бота поделилась, что школьные учебники, увы, недоработаны. Например, в первом классе сразу идет общение на казахском, а детям трудновато – не все же пришли с детсадов, где велись уроки казахского. Но в учебниках уже дают диалоги, предложения.

По ее словам, тем, кто реально хочет изучать казахский, хорошо бы чаще общаться с его носителями. Да, в школе – это учитель, одноклассники. А еще есть те же соседи, продавцы в магазинах, словом, в общественных мес­тах нужно тоже чаще говорить қазақша.

– Признаться, простых пособий, чтобы изучать казахский язык, не видела, – говорит Бота Жексенбаевна. – Мой совет – нужно знать самые элементарные правила. Самое элементарное – глаголы используются в конце предложения: тұр, отыр, әкел, бер. Надо знать, к примеру, как уважительно обращаться к людям, в основном всегда меняются местоимения. Родителям, желающим, чтобы их ребенок знал язык, хорошо бы в течение дня включать телерадиопередачи, фильмы на казахском. Понимае­те, должно быть много речи вокруг. Так проще будет изучать язык дальше.

Преподаватель рассказывает, что, когда впервые устроилась после окончания вуза преподавать в русских классах казахский, было нелегко.

– В общем, пришлось хорошо выучить русский, чтобы на нем объяснять казахский ученикам: русским, белорусам, азербайджанцам, – говорит Бота Нсанова. – Сидела порой до утра – читала газеты, книги, смотрела телепередачи, работала над произношением, чтобы не было языкового барьера, акцента. И я освоила русский – объективно если себя оценить – на «хорошо». И в основном через разговорную речь, в чем мне помогла подруга, носитель языка.

Знать казахский язык, живя в Казахстане, безусловно, необходимо. В этом уверен председатель русского этнокультурного объединения «Былина» Андрей Кораблев, который активно штудирует язык Абая.

– Я больше вживую общаюсь. Очень много у меня учебников, недавно взял «Казахский язык для всех» Бектуровых, авторы отец и дочь, учебник 2004 года, но для упражнений оптимальный, – рассказывает Андрей Кораблев.

По его словам, изучать казахский нужно. Сначала, говорит, будет казаться, что все непонятно, но со временем все больше улавливаешь знакомых слов и осознаешь – я понимаю смысл.

– Сложно оценить, на сколько в процентном отношении я знаю казахский. Но понимаю, о чем речь, процентов на тридцать. Однако все зависит от темы разговора, – отмечает Андрей Кораблев.

Разговорный казахский язык имеет существенные отличия от литературного. Специалис­ты отмечают: если вы хотите преодолеть языковой барьер, то старайтесь как можно больше слушать речь казахов и понимать, как они строят предложения, какие фразеологизмы и словесные обороты используют. Слушать полезно и для обнаружения в лексиконе носителей заимствованных слов – часто о них, а также об их образованных формах ничего не пишут в учебниках.

Для тех, кто реально заинтересован в познании языка родной страны, сейчас есть все возможности, главное – иметь желание.