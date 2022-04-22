От трех и старше

Журнал для юных актюбинцев восьмой год выпускает управление по развитию языков. Не меньшим спросом пользуется

и методическое пособие для педагогов.

Акимат Актюбинской облас­ти финансирует издание трех журналов: «Күншуақ», «Тілдерді оқыту: ізденіс және әдістеме» и «Ономастика тынысы». В Год ребенка интересно было пролис­тать два первых.

– «Күншуақ» с первых дней был адресован малышам и учащимся начальных классов. Он выпускается с 2014 года. В ту пору остро ощущался большой дефицит детской литературы на казахском языке. Чаще на книжных полках можно было встретить переведенные с русского языка популярные произведения. Выслушивая замечания родителей и учителей, стали подбирать и выпускать сборники сказок, легенд. Постепенно пришли к выводу, что нужно решиться на издание перио­дической литературы, – делится руководитель отдела по развитию языков и координационной работы управления по развитию языков Маржан Жанасова.

Она является членом редакционной коллегии журнала, который давно уже доказал свою актуальность и состоятельность. Тираж в две тысячи экземпляров сохраняется с первого дня с выходом раз в два месяца, что оптимально для региона. Можно было бы увеличить тираж и выходить чаще, но это зависит от возможностей областного бюджета. В самом начале сотрудники управления подсчитали количество детских садов, групп, в которых воспитываются дети старше трех лет, начальных классов, библиотек, всем им красочный журнал доступен совершенно бесплатно.

Если на старте над содержанием приходилось долго думать, то сейчас юные читатели сами предлагают темы, делятся свои­ми предложениями для нового номера. В их числе давно дети и средних классов.

К примеру, на обложке обязательно детская фотография. Претендовать на такое почетное место могут отличники учебы, победители всевозможных конкурсов. В номере обязательно рассказ о ребенке под рубрикой «Наша гордость». Еркежан Толбай родилась в городе Шалкаре. Она учится в шестом классе школы-гимназии №1. Каждый год удивляет она родных и друзей своими достижения­ми. В начальных классах ее признавали победительницей школьного конкурса красоты, конкурса рисунков, посвященных Независимости страны, обладательницей второго места среди знатоков родного языка. Став старше, активная девочка смелее участвует в состязаниях областного, республиканского масштаба, где также добивается успеха. Арнуру Амангельды семь лет. Он не расстается с домброй, и в его активе также немало побед. Каждый раз, получая новый журнал, дети открывают для себя новое имя и понимают, что хорошая учеба, интересное увлечение, талант приносят большие радости.

Разностороннему развитию способствуют различные рубрики. Под ними на сорока страницах познавательные рассказы об интересных местах родного края, знаменитостях, которыми можно гордиться. К примеру, композиторы Ахмет и Газиза Жубановы – особенная гордость. Много информации по зоологии, географии. До следующего номера есть время разгадать все загадки и кроссворды, освоить новые слова на английском и русском языках, следуя традициям трехъязычия. Многие делятся своим творчеством, присылая стихи и рисунки. Это отличное подспорье в работе для воспитателей и учителей.

– С первого дня журнал печатается в Шымкенте, почему-то местные типографии не про­явили особого интереса к нашему заказу. Хотя нам было бы намного удобнее работать с актюбинскими печатниками. Такие возможности есть и в вузах, к тому же там достаточно педагогов, психологов, дизайнеров, есть у них и типо­графии, – замечает собеседница.

Раз в три месяца выходит методическое пособие «Тілдерді оқыту: ізденіс және әдістеме», его авторы и аудитория – ученые, педагоги детских садов, школ. Они активно делятся своими достижениями, опытом, что очень важно для профессио­нального роста. Поступают статьи из соседних областей и даже из российского Оренбурга.

– Информационно-методический журнал «Тілдерді оқыту: ізденіс және әдістеме» незаменим для нас, так как в нем можно найти необходимые материалы для открытых уроков, внеклассной работы, научные статьи. При этом стоит отметить, что публикация материала в этом журнале бесплатна и подходит для портфолио учителей, повышающих профессиональную квалификацию. Специалисты центра принимают работы педагогов по электронной почте и после выхода журнала присылают электронную версию. Это экономит время учителя. Признаюсь, я не раз делилась своим опытом с коллегами через этот журнал. Замечательно, что он выпускается в нашей области, – поделилась учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №2 райцентра Мартук Рита Коз­дигарина.

С ней солидарна учитель литературы Бадамшинской средней школы №2 Назия Шаудырова. Она отмечает актуальность методичес­кого пособия для распространения опыта учителей казахского, русского, английского языков и воспитателей детских садов. Это хорошее подспорье при подготовке к очередной аттестации любого педагога.

Такие отзывы вдохновляют сотрудников управления по развитию языков делать периодические издания более интересными, отвечающими новым вызовам дня.