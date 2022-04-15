Қазақ тілі
Вначале было слово, а уже потом чин!
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

Преподаватель казахского языка Жанат Мухамеджанов нисколько не робеет, если приходится ставить не слишком высокие оценки майорам и полковникам департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Офицеры полиции понимают, что без знания государственного языка они и работать не смогут полноценно, и по служебной линии продвигаться вверх, поэтому старательно учат лексику и грамматику.

Под чутким руководством Жаната Мухамеджанова сотрудники аппарата ДП СКО совершенствуют знание делового, литературного и разговорного казахского языка. На занятиях они укрепляют навыки разговорной речи, чтения и письма.

Важную работу по изучению государственного языка координирует руководитель отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП СКО Сань Жумагазина.

– Наша цель, – говорит она, – формирование штата высокопрофессиональных полицейских, воспитание личного состава в духе патриотизма, следования духовным ценностям казахского народа, в направлении дальнейшего повышения и развития языковой культуры и общей эрудиции личного состава департамента полиции.

Сотрудники полиции понимают, что знание языков – необходимое условие эффективной работы каждого полицейского. Особенно актуально это для сотрудников наружных служб. Общаясь с населением, стражи правопорядка должны разговаривать на том языке, на котором к ним обращаются люди. Совершенное знание языка необходимо и для подготовки материалов уголовного производства.

Вот почему для полицейских Северо-­Казахстанской области на постоянной основе организуются курсы по изучению государственного языка. Занятия проходят два раза в неделю в каждом городском и во всех районных подраз­делениях полиции. Преподают специалисты Центра обучения языкам акимата области, созданного еще в 2016 году.

Для сведения: коммунальное государственное учреждение «Центр обуче­ния языкам» – подведомственная организация управления культуры, развития языков и архивного дела акима­та Северо-Казахстанской области.

Занимается центр организацией бесплатных курсов для обучения взрослого населения государственному, русскому и английскому языкам. Ежегодно формируются 140 групп. Курсы начинаются первого февраля. Длительность зависит от программы обучения: есть курсы на 40 и на 100 часов. Слушателями являются люди разного возраста и разного уровня владения языком, поэтому обучение ведется по принципу «от простого к сложному».

Если в первые годы работы центра слушатели чаще записывались в группы элементарного и базового уровня, то сегодня – в группы среднего и выше среднего, что свидетельствует о повышении общего уровня владения государственным языком.

– Все это результат большой совместной работы наших преподавателей и слушателей, – считает руководитель Центра обучения языкам Умутжан Шинтемирова. – Успех обучения в большей степени зависит от самого слушателя, его желания и самодисциплины. Преподаватель в этом деле лишь помощник.

Обучение казахскому языку ведется в соответствии с национальным стандартом «Коммуникативные компетенции владения казахским языком» и типовой программой обучения казахскому языку взрослого населения.

– С каждым годом желающих изучать государственный язык становится все больше, – отмечает Умутжан Шинтемирова. – Если в 2016 году обучение прошли 1 637 человек, то сейчас язык изучают 2 740 слушателей. Но для нас более важно не количество, а качество.

Что же делается для повышения эффективности преподавания государственного языка?

– Преподаватели используют различные методы и приемы, – продолжает руководитель центра. – Так, например, последние два года мы используем метод профессора Московского университета Дмитрия Петрова. Акцент в его методике делается на работе с глаголами. Занимаясь по этой методике, можно за короткий срок научиться составлять предложения и выражать мысли. В прошлом году по данной методике были разработаны телеуроки «Легко учиться», которые транслировались на телеканале «QYZYLJAR». В помощь нашим слушателям на страничках Центра обучения языкам в Instagram размещаются мини-уроки, аудио-курсы, а также различные информационные материалы. В областной газете «Молодежная – Жастар» была открыта рубрика уроков казахского языка «Кел, үйренейік!». Кроме того, мы разработали разговорник для работников сферы обслуживания, в помощь преподавателям составляются методические пособия.

В штате Центра обучения языкам всего 15 сотрудников. Для преподавания привлекаются педагоги из сферы образования. Для повышения квалификации проводятся семинары-тренинги, конкурсы, открытые уроки. Так, например, в онлайн-режиме прошли семинары-тренинги на темы «Метод табличного обучения казахскому языку», «Средства сетевого общения», «Инновационные методы и приемы обучения языку в условиях глобализации», «Пути эффективного использования ресурсов в процессе обучения казахскому языку», «Эффективные пути обучения казахскому языку». Традиционным стало участие в конкурсе имени А. Байтурсынова среди преподавателей, в республиканском туре преподаватели из Петропавловска два года подряд занимали призовые места.

Осталось сообщить, что изучать государственный язык взрослые жители Северо-Казахстанской области могут не только в Центре обучения языкам. Бесплатные курсы организовывают местные исполнительные органы. Так, в этом году организована 71 группа обучения языкам (в том числе 61 – казахскому языку). В организациях и на предприятиях области действуют 266 кружков, в которых свыше 3 800 слушателей также изучают казахский язык.

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