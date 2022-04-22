Қазақ тілі Удивительная женщина и ее хобби 22 апреля 2022 г. 4:51 Асет Калымов Декламируя «Құстар әні», педагог Анна Бобряшова представляет себе широкую казахскую степь и бегущих по ней лошадей. Знакомство с этой удивительной женщиной, излучающей море оптимизма, интеллигентности и высокой культуры, оставило множество приятных впечатлений у автора этих строк. Наша беседа с Анной Бобряшовой продолжалась около часа, за это время она поделилась несколькими секретами обучения казахскому языку. Впрочем, обо всем по порядку. – Очень важно иметь хороший словарный запас, – начала разговор Анна Андреевна. – Настольной книгой любого, кто хочет овладеть казахским, должен быть сөздік – словарь. Мой девиз звучит так: «күнде-күнде оқу керек, күнде-күнде жазу керек». Каждый день нужно много учить слов и правильно их писать. До тех пор, пока вы сами не начнете «вариться в этой каше», даже самый талантливый наставник не сможет научить вас языку. Нужно уделять занятиям хотя бы один час в день. Анна Андреевна сама филолог, знает, что говорит. Выпускница Алматинского педагогического института иностранных языков много лет посвятила преподаванию английского в школах. Даже сегодня, будучи на заслуженном отдыхе, продолжает работать учителем в одном из частных учебных центров Алматы. Азы казахского у нашей собеседницы были заложены еще в раннем детстве. Анна Бобряшова выросла в селе Масак бывшего Чиликского (ныне Енбекшиказахского) района Алматинской области. Среди ее подружек были сверстницы-казашки, вместе с которыми девочка ходила в школу, находившуюся в райцентре. – Каждый день приходилось топать пешком аж семь километров, можете представить?! – вспоминает педагог. – Помню, много играли во дворе, общение, конечно же, проходило в основном қазақша. После школы я уехала из аула в город, окончила вуз. Затем работала несколько лет в Венгрии и других европейских странах и немного подзабыла казахский. Но вот уже в зрелом возрасте стала больше времени уделять изучению языка. Тому есть несколько причин, но самая главная – мне просто стыдно не знать казахский, живя в Казахстане. Я часто бывала в других странах, где местное население говорит исключительно на государственном языке. Однажды в Риге встретила эмигрировавших туда казахстанцев, получивших высшее образование на латышском. За границей без знания языка страны проживания трудно найти высокооплачиваемую работу, построить успешную карьеру или бизнес. Как признается Анна Андреевна, она владеет казахским не на 100%, зато спокойно применяет свои знания на работе и в повседневной жизни: в походах по магазинам, на базар. – Где-то скажу: «Айналайын», «Қызым» или «Балам», встречаю улыбку, и на душе сразу становится приятно, – улыбается учитель. – Мы, казахстанцы, очень приветливые люди. К тому же сноха у меня казашка. А ее родители – наши құдалар – живут в сельской местности, где практически никто не говорит на русском. Когда бываю у них в гостях, стараюсь общаться қазақша. Раньше мне некогда было заниматься самообразованием, много работала. А сегодня есть два любимых дела. Мое хобби – цветоводство и казахский язык, которым посвящаю все свободное время. В прошлом году Анна Андреевна записалась на языковые курсы, обучалась в индивидуальном формате с педагогом. Занятия стоили недешево, но пенсионерка об этом не жалеет. Беседуя со мной, она рассказала о придуманной ею методике обучения окончаниям множественного числа в казахском языке. – Моя учительница давала мне задания по учебнику, по одной-две страницы в день, – рассказывает прилежная ученица. – Но я за несколько дней выполнила половину упражнений, прописанных в книжке. Она удивилась: «Құдай-ай! Зачем Вы торопитесь?» Я ей говорю: «У меня нет в запасе столько времени, чтобы по одной страничке в день продвигаться». Языковед считает, что грамматику нужно учить обязательно: падежи, времена, склонения. Именно поэтому она посещала курсы, а потом купила учебники и дальше уже обучается самостоятельно. И тут как нельзя кстати ей пригодился собственный опыт преподавания иностранного языка. Анна Андреевна составила много разных таблиц, благодаря которым предмет осваивается легче. Делает также переводы текстов с английского на казахский язык и наоборот. – Много лет я работала англоведом в казахских классах, – поясняет филолог. – На уроках у нас было золотое правило – говорить только ағылшынша или қазақша. Это тоже улучшало мой словарный запас. Еще нужно слушать казахское радио, смотреть телепередачи и фильмы на государственном языке. Хороший эффект дают аудиокниги. Хочу купить учебники по казахскому для старших классов и самостоятельно освоить всю школьную программу. Год назад к Анне Андреевне приехал погостить внук из Капшагая. Узнав, что у мальчика «тройка» по казахскому языку, бабушка стала вместе с ним заниматься. В результате за неделю они выполнили все задания за четвертый класс. После этого школьный уровень казахского у ребенка не опускался ниже оценки «пять». – Теперь внуки, приезжая ко мне, учат не только английский, но и казахский язык! – радуется бабушка. – Однажды я пошла с ними в кукольный театр на спектакль, который шел қазақша без перевода. Мы тогда много новых фраз выучили. Анна Андреевна поделилась еще одним интересным способом изучения языка – исполнением песен. Продекламировав куплет из «Құстар әні», собеседница сказала, что, когда слушает народную музыку или произведения классиков, представляет себе широкую казахскую степь и бегущих по ней лошадей. – Какая мощная энергия и сила звучит в народных песнях! – восклицает Анна Андреевна. – Много раз, когда возвращалась из других стран домой, услышав казахские мотивы, чувствовала, как мое сердце колотилось в груди! Эти песни напоминают мне мое детство, мой аул, родину. Думаю, казахстанцы должны не только знать государственный язык, но и уважать культуру и традиции казахского народа. Нужно гордиться своей страной, воспитывать патриотизм с детства. Многие мои выпускники сейчас учатся за рубежом, звонят мне и сообщают, что они самые лучшие студенты на потоке! Так приятно! Завершая разговор, лингвист выразила пожелание, чтобы казахстанцы повседневно носили национальную одежду, хотя бы какой-нибудь маленький ее элемент – тюбетейку или камзол-безрукавку. Это тоже неотъемлемая часть многовековой культуры народа, которую надо пропагандировать и чтить так же, как и государственный язык.