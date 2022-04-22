Удивительная женщина и ее хобби

Декламируя «Құстар әні», педагог Анна Бобряшова представляет себе широкую казахскую степь и бегущих по ней лошадей.

Знакомство с этой удивительной женщиной, излучающей море оптимизма, интеллигент­ности и высокой культуры, оставило множество приятных впечатлений у автора этих строк. Наша беседа с Анной Бобряшовой продолжалась около часа, за это время она поделилась несколькими секретами обучения казахскому языку. Впрочем, обо всем по порядку.

– Очень важно иметь хороший словарный запас, – начала разговор Анна Андреевна. – Настольной книгой любого, кто хочет овладеть казахским, должен быть сөздік – словарь. Мой девиз звучит так: «күнде-күнде оқу керек, күнде-күнде жазу керек». Каждый день нужно много учить слов и правильно их писать. До тех пор, пока вы сами не начнете «вариться в этой каше», даже самый талантливый наставник не сможет научить вас языку. Нужно уделять занятиям хотя бы один час в день.

Анна Андреевна сама филолог, знает, что говорит. Выпускница Алматинского педагогического института иностранных языков много лет посвятила преподаванию английского в школах. Даже сегодня, будучи на заслуженном отдыхе, продолжает работать учителем в одном из частных учебных центров Алматы.

Азы казахского у нашей собеседницы были заложены еще в раннем детстве. Анна Бобряшова выросла в селе Масак бывшего Чиликского (ныне Енбекшиказахского) района Алматинской области. Среди ее подружек были сверстницы-казашки, вместе с которыми девочка ходила в школу, находившуюся в райцентре.

– Каждый день приходилось топать пешком аж семь километров, можете представить?! – вспоминает педагог. – Помню, много играли во дворе, общение, конечно же, проходило в основном қазақша. После школы я уехала из аула в город, окончила вуз. Затем работала несколько лет в Венгрии и других европейских странах и немного подзабыла казахский. Но вот уже в зрелом возрасте стала больше времени уделять изучению языка. Тому есть несколько причин, но самая главная – мне просто стыдно не знать казахский, живя в Казахстане. Я часто бывала в других странах, где местное население говорит исключительно на государственном языке. Однажды в Риге встретила эмигрировавших туда казахстанцев, получивших высшее образование на латышском. За границей без знания языка страны проживания трудно найти высокооплачиваемую работу, построить успешную карьеру или бизнес.

Как признается Анна Андреев­на, она владеет казахским не на 100%, зато спокойно применяет свои знания на работе и в повседневной жизни: в походах по магазинам, на базар.

– Где-то скажу: «Айналайын», «Қызым» или «Балам», встречаю улыбку, и на душе сразу становится приятно, – улыбается учитель. – Мы, казахстанцы, очень приветливые люди. К тому же сноха у меня казашка. А ее родители – наши құдалар – живут в сельской местности, где практически никто не говорит на русском. Когда бываю у них в гостях, стараюсь общаться қазақша. Раньше мне некогда было заниматься самообразованием, много работала. А сегодня есть два любимых дела. Мое хобби – цветоводство и казахский язык, которым посвящаю все свободное время.

В прошлом году Анна Андреевна записалась на языковые курсы, обучалась в индивидуальном формате с педагогом. Занятия стоили недешево, но пенсионерка об этом не жалеет. Беседуя со мной, она рассказала о придуманной ею методике обучения окончаниям множественного числа в казахском языке.

– Моя учительница давала мне задания по учебнику, по одной-две страницы в день, – рассказывает прилежная ученица. – Но я за несколько дней выполнила половину упражнений, прописанных в книжке. Она удивилась: «Құдай-ай! Зачем Вы торопитесь?» Я ей говорю: «У меня нет в запасе столько времени, чтобы по одной страничке в день продвигаться».

Языковед считает, что грамматику нужно учить обязательно: падежи, времена, склонения. Именно поэтому она посещала курсы, а потом купила учебники и дальше уже обучается самостоятельно. И тут как нельзя кстати ей пригодился собственный опыт преподавания иностранного языка. Анна Андреевна составила много разных таблиц, благодаря которым предмет осваивается легче. Делает также переводы текстов с английского на казахский язык и наоборот.

– Много лет я работала англо­ведом в казахских классах, – по­ясняет филолог. – На уроках у нас было золотое правило – говорить только ағылшынша или қазақша. Это тоже улучшало мой словарный запас. Еще нужно слушать казахское радио, смотреть телепередачи и фильмы на государственном языке. Хороший эффект дают аудиокниги. Хочу купить учебники по казахскому для старших классов и самостоя­тельно освоить всю школьную программу.

Год назад к Анне Андреевне приехал погостить внук из Капшагая. Узнав, что у мальчика «тройка» по казахскому языку, бабушка стала вместе с ним заниматься. В результате за неделю они выполнили все задания за четвертый класс. После этого школьный уровень казахского у ребенка не опускался ниже оценки «пять».

– Теперь внуки, приезжая ко мне, учат не только английский, но и казахский язык! – радуется бабушка. – Однажды я по­шла с ними в кукольный театр на спектакль, который шел қазақша без перевода. Мы тогда много новых фраз выучили.

Анна Андреевна поделилась еще одним интересным способом изучения языка – исполнением песен. Продекламировав куплет из «Құстар әні», собеседница сказала, что, когда слушает народную музыку или произведения классиков, представляет себе широкую казахскую степь и бегущих по ней лошадей.

– Какая мощная энергия и сила звучит в народных песнях! – восклицает Анна Андреевна. – Много раз, когда возвращалась из других стран домой, услышав казахские мотивы, чувствовала, как мое сердце колотилось в груди! Эти песни напоминают мне мое детство, мой аул, родину. Думаю, казах­станцы должны не только знать государственный язык, но и уважать культуру и традиции казахского народа. Нужно гордиться своей страной, воспитывать патриотизм с детства. Многие мои выпускники сейчас учатся за рубежом, звонят мне и сообщают, что они самые лучшие студенты на потоке! Так приятно!

Завершая разговор, лингвист выразила пожелание, чтобы казахстанцы повседневно носили национальную одежду, хотя бы какой-нибудь маленький ее элемент – тюбетейку или камзол-безрукавку. Это тоже неотъемлемая часть многовековой культуры народа, которую надо пропагандировать и чтить так же, как и государственный язык.