Выявлен канал транзита героина через Казахстан – изъяты наркотики на 2,5 млн долларов

Спецоперации, Видеогалерея
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Департамент по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК совместно с Департаментом полиции Павлодарской области в ходе оперативно-следственных мероприятий пресек канал транзита крупной партии героина через Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

«В июле текущего года при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения на автомобильной дороге Павлодар – Омск задержан 54-летний гражданин Кыргызстана. В его грузовой автомашине с полуприцепом Vоlvо, перевозившей арбузы из Кыргызстана в Россию, изъят 21 полиэтиленовый брикет более чем с 59 кг наркотического вещества героин, а также 2 брикета более чем с 10 кг наркотического вещества гашиш», – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию МВД Аскар Мухаметкалиев.

Это почти 250 тысяч разовых доз, стоимость которых на «черном» рынке – более 2,5 млн долларов.

Начато досудебное производство по части 4 уголовной статьи 286 (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено).

Организатору преступной деятельности грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Сейчас устанавливаются иные участники и организаторы данного наркопреступления, а также другие возможные каналы поставки наркотиков», – отметил Аскар Мухаметкалиев.

 

 

#МВД #наркотики #Кыргызстан #Павлодарская область

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