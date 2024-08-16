Выявлены ли случаи оспы обезьян в Казахстане

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Минздраве заверили, что приняты профилактические меры по недопущению завоза данной инфекции на территорию РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян в Казахстане не зарегистрировано, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санэпидконтроля

Медики сообщают, что оспа обезьян (трох) — это вирусное заболевание, относящееся к семейству Poxviridae.

Инкубационный период оспы может составлять от 5 до 21 дня. Лихорадочная стадия заболевания обычно длится от 1 до 3 дней с симптомами, включающими: лихорадку, сыпь, боль в горле, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов.

За последние 6 месяцев количество ежемесячно регистрируемых случаев существенно снизилось по сравнению с мировым пиком в 30 721 случай, зафиксированным в августе 2022 года.

Эндемичными являются регионы Африки, Америки и Европы.

«На сегодня ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян в РК – не зарегистрировано. Приняты профилактические меры по недопущению завоза данной инфекции на территорию республики. На санитарно-карантинных пунктах проводятся мероприятия по предупреждению завоза на государственной границе больного с подозрением на особо опасные заболевания», – рассказали в комиттете. 

Для профилактики распространения инфекции выезжающим в эндемичные страны туристам рекомендуются избегать контакта с больными людьми и инфицированными животными (обезьяна, крысы, белки и другие дикие животные могут быть носителями вируса).

Следует использовать средства защиты. При работе с животными, особенно в лабораторных условиях или при уходе за ними, важно использовать защитную одежду, перчатки и маски.

Регулярное мытьё рук с мылом и использование дезинфицирующих средств помогут снизить риск передачи инфекции, напомнили санврачи.

При появлении симптомов, таких как сыпь, высокая температура, головная боль и усталость, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Сегодня стало известно о том, что первый пациент с оспой обезьян зарегистрирован в Швеции.

#Минздрав #туристы #профилактика #обезьяны #оспа

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