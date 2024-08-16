Первый пациент с оспой обезьян зарегистрирован в Швеции

Это первый случай заражения оспой обезьян за пределами Африки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пострадавший обратился за помощью в районе Стокгольма. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора Управления общественного здравоохранения Швеции Оливия Вигзелл, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

«Пострадавший заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка MPOX», — сказала она.

По словам Вигзелл, это первый случай заболевания, который был диагностирован за пределами Африканского континента.

Врачи подтвердили, что пациент инфицирован более заразным вариантом вируса MPOX.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба в ходе брифинга. По словам главы ВОЗ, в 2024 году число случаев заражения оспой обезьян превысило прошлогодний показатель — на данный момент зарегистрировано более 14 тысяч случаев инфицирования.

Ранее стало известно о 19 случаях заражения лихорадкой Оропуш в Италии и Испании. А 26 июля Минздрав Бразилии сообщил, что две гражданки стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш.

Отмечалось, что симптомы этой лихорадки обычно длятся от трех до шести дней и напоминают симптомы лихорадки денге: мышечные боли, скованность суставов, головная боль, рвота, тошнота, озноб или чувствительность к свету. Тяжелые случаи могут привести к опасным для жизни осложнениям, таким как менингит.