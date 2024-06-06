Вызовам в сфере охраны труда требуется ответ

В конце прошлого года была принята Концепция безо­пасного труда на 2024–2030 годы. Разработанный Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) по поручению Главы государства документ направлен на снижение уровня профессиональных рисков, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

По словам руководителя ведомства Светланы Жакуповой, цель концепции – повышение качества труда работников и сбережение трудовых ресурсов.

– В республике функционирует эффективная система социального партнерства, которая играет важную роль в укреплении взаимодействия и сотрудничества между государством, бизнесом и работниками. Осуществляют свою деятельность 532 профсоюза, – отметила министр на XII Казахстанской международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности KIOSH 2024.

В марте текущего года подписано Генеральное соглашение между Правительством, республиканскими объединениями работодателей и профсоюзов на 2024–2026 годы, направленное на создание благоприятных условий труда, обеспечение занятости и социальных гарантий для работников.

Для этого, а также для обеспечения прямой взаимосвязи социальных партнеров внедряется информационный модуль «Автоматизированное рабочее место профсоюзов», что даст возможность профсоюзам осуществлять свою деятельность в цифровом поле. Будет реализована интеграция «АРМ проф­союзов» с Цифровой картой предприятий в части передачи сведений о выявленных нарушениях, несоблюдении условий коллективных договоров. Сведения будут анализироваться и отображаться в Цифровой карте предприятий для оперативного реагирования региональных инспекторов по труду, в том числе для принятия мер административного воздействия.

Важное направление в работе министерства – недопущение дискриминации в области труда и занятий. Все еще нередки случаи, когда сотрудники в организациях работают без трудовых договоров, есть факты сокрытия доходов, занижения оплаты труда, что влечет определенные негативные последствия для работника при наступлении социальных рисков.

Для обеспечения прозрачности трудовых отношений и исполнения работодателями обязательств по трудовым договорам в МТСЗН предусмотрели ряд цифровых решений. К примеру, декларирование штатного расписания предприятий в информационной системе HR Enbek с указанием заработной платы и перевод процедуры заключения трудовых и коллективных договоров в электронный формат.

Участники конференции отмечали, что одними из основных вызовов в сфере безопасности и охраны труда (БиОТ) остаются производственный травматизм и профессиональные заболевания. В частности, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Геб­реисус в своем видеовыступлении подчеркнул: «Неблагоприятные условия в здраво­охранении приводят к дефициту рабочих кадров и значительным финансовым потерям, поэтому важно внедрять высокие стандарты охраны труда и безопасности в культуру корпоративных ценностей и соответствующих стратегий управления».

Председатель президиума Национальной Конфедерации работодателей PARYZ Жумабек Жаныкулов заметил: профессиональные риски на каждом предприятии уникальны, и работе с ними нужно уделять больше внимания, особенно компаниям, занятым в малом и микробизнесе. Его поддержал Алан Стивенс, руководитель отдела стратегического взаимодействия IOSH (Великобритания), который считает, что качество БиОТ должно учитываться даже при принятии решения о кредитовании компании – инвесторы должны быть уверены, что стандарты соблюдаются.

Оценка и управление профессиональными рисками на предприятиях, превентивный медицинский мониторинг, социальные льготы и гарантии – вот далеко не полный перечень вопросов, которые обсудили на KIOSH 2024 в Астане представители государственных органов, неправительственных организаций и профсоюзов, бизнесмены, отечественные и зарубежные эксперты в сфере труда и защиты прав трудящихся.