Взаимодействие избранников и избирателей

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Адия Кенжегулова

Проблемы регионов продолжают обсуждать на встречах с населением сенаторы

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Так, сенатор Серик Утешов провел встречи с жителями Карагандинской области и побывал на некоторых социально значимых объектах. В ходе встреч были обсуждены вопросы реализации Комплексного плана социально-экономического развития региона на 2023–2027 годы, создания туристического кластера в Балхаше и развития туристической инфраструктуры в Приозерске.

В Балхаше Серик Утешов осмотрел ход строительства набережной озера, реконструкции многоквартирного дома для медицинских работников, а также посетил больничный городок. Депутат также обратил внимание на важность качественного теплоснабжения в При­озерске.

– Рассмотрение вопроса о новом теплоисточнике необходимо для обеспечения населения и предприятий города Приозерска надежным, бесперебойным централизованным теплоснабжением с использованием оборудования и технологий, отвечающим современным требованиям, – отметил Серик Утешов.

Кроме того, пребывая в Актогайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском и Шетском районах, сенатор проинформировал сельчан о законах, которые были приняты Парламентом в текущем году. А на встрече с медицинскими работниками были обсуждены вопросы соз­дания на территории Каркаралинского района областного паллиативного центра в связи с увеличением количества онкологических заболеваний.

С руководством акимата района «Сарыарка» города Астаны встретился сенатор Андрей Лукин. В ходе встречи были обсуждены важные социальные вопросы, касающиеся улучшения условий жизни населения района, а также реализации государственных программ. Сенатор акцентировал внимание на необходимости усиления социальной поддержки уязвимых слоев населения, совершенствования системы здравоохранения и образования, а также развития инфраструктуры района.

– Сенат Парламента активно работает над созданием законодательной базы, способствующей развитию всех сфер жизни общества. Мы стремимся обеспечить прозрачность и эффективность государственной политики, а также гарантировать защиту прав и интересов каждого гражданина. Совместными усилиями с акиматами и активными гражданами мы сможем достичь значительных результатов и улучшить качество жизни наших граждан, – отметил Андрей Лукин.

По итогам мероприятия были намечены конкретные шаги для дальнейшего сотрудничества и реализации поставленных задач. Депутат выразил благодарность жителям района за активное участие в обсуждениях и подчерк­нул важность взаимодействия власти и граждан.

#депутаты #регионы #избиратели #население #встреча #сенаторы

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