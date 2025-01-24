Взаимодействие в области госуправления

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Александр Бри

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай провел двустороннюю встречу с руководителем отдела государственной службы при Премьер-министре Сингапура Лео Ипом.

На встрече, состоявшейся в рамках визита главы АДГС в Сингапур, обсуждены мероприя­тия, которые будут реализованы в 2025 году по повышению компетенции госслужащих в рамках Меморандума о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте РК и Колледжем государственной службы Сингапура.

Также председатель агентства обсудил перспективы взаимовыгодного сотрудничества с руководством Национального университета Сингапура и Наньянского технологического университета. В числе ключевых тем – вопросы повышения компетенций и профессиональных навыков государственных служащих.

По итогам встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Национальным университетом Сингапура.

В рамках меморандума предусматривается обмен передовым опытом в области государственного управления и госслужбы, организация краткосрочных обу­чающих курсов и семинаров по повышению квалификации госслужащих на руководящих долж­ностях, обучение по учебным программам Школы государственной политики Ли Куан Ю.

#Сингапур #АДГС #Дархан Жазыкбай

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