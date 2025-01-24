Взаимодействие в области госуправления Статьи 24 января 2025 г. 7:30 2 Александр Бри Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай провел двустороннюю встречу с руководителем отдела государственной службы при Премьер-министре Сингапура Лео Ипом. На встрече, состоявшейся в рамках визита главы АДГС в Сингапур, обсуждены мероприятия, которые будут реализованы в 2025 году по повышению компетенции госслужащих в рамках Меморандума о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте РК и Колледжем государственной службы Сингапура. Также председатель агентства обсудил перспективы взаимовыгодного сотрудничества с руководством Национального университета Сингапура и Наньянского технологического университета. В числе ключевых тем – вопросы повышения компетенций и профессиональных навыков государственных служащих. По итогам встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Национальным университетом Сингапура. В рамках меморандума предусматривается обмен передовым опытом в области государственного управления и госслужбы, организация краткосрочных обучающих курсов и семинаров по повышению квалификации госслужащих на руководящих должностях, обучение по учебным программам Школы государственной политики Ли Куан Ю. #Сингапур #АДГС #Дархан Жазыкбай