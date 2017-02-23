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​Взаимосвязь направлений

Адина Нурберген

Анализ новой модели экономического роста в контексте Третьей модернизации, эффективные механизмы взаимодействия госорганов и гражданского сектора, роль Ассамблеи народа Казахстана как института укреп­ления казахстанской идентичности – эти и другие вопросы будут рассмотрены в ходе лекций, дискуссий и тренингов в рамках семинара для госслужащих, организованного Академией госуправления при Президенте РК при поддержке АНК.

Республиканский семинар будет проходить в течение трех дней. Как рассказала руководитель центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе АГУ при Президенте Айгуль Садвокасова, центральная тема обучения – государственная политика в сфере общественного согласия и общенационального единства. Но в целом рассматривается гораздо более широкий круг вопросов.

– Экономический блок, который является ключевым в Послании, безусловно, должен быть подкреплен развитием человеческих ресурсов, – отметила она. – Поэтому в программу семинара наряду с выступлениями специалистов экономической сферы вошли лекции ученых и экспертов в вопросах социальной защиты населения, образования и науки. Также включен и политический блок, поскольку сейчас идет активное обсуждение предложенной Президентом программы конституционных реформ.

Не останется без внимания и формирование антикоррупционной культуры в казахстанском обществе, миграционная, межрелигиозная и межэтническая ситуация в Казахстане, а также общемировые тенденции.

На трендах и вызовах современного мира акцентировал внимание в своей лекции заместитель заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента, кандидат историчес­ких наук Леонид Прокопенко. Он подчеркнул, что сейчас для нашей страны главное – сохранить свой потенциал, те сильные стороны общественной, экономической и социальной жизни, которые накоплены за 25 лет независимости.

– В Казахстане выстроена уникальная модель национальной идентичности, межнацио­нального и межконфессионального согласия, – отметил ученый. – В этой сфере были правильно определены цели и задачи, и они эффективно реализованы. Но сейчас мы выходим к такому рубежу развития, и Глава государства в своем Послании четко дает это понять, что нужно больше внимания уделять именно экономическому блоку. Потому что в мире происходят быстрые, зачастую необратимые изменения, и нам, образно говоря, необходимо успеть впрыгнуть в этот «поезд прогресса» и не остаться на каком-нибудь «буранном полустанке».

Говоря о приоритетах Третьей модернизации, лектор обратил внимание на ценность и важность каждого из них и тесную взаимосвязь между всеми направлениями. Общенациональное единство и общественное согласие, развитие человеческого капитала в значительной степени зависят от эффективности экономичес­кой политики, а модернизация экономики напрямую связана с качеством кадров, конкурентоспособностью казахстанских специа­листов, внедрением новых технологий.

– Поэтому Глава государства говорит, что нам нужно создавать новую модель экономического роста, где наше индустриальное развитие будет обеспечивать развитие экономики знаний, – добавил Леонид Прокопенко.

В рамках семинара также был приведен анализ миграционной ситуации в мире, влияния транснациональных корпораций на глобальные процессы и так называемой сервисной экономике, при которой становятся востребованными специалисты с базовым набором знаний, способные легко поменять профиль деятельности.

Как сообщили в Академии гос­управления при Президенте, этот семинар – первый в текущем году, проводимый на респуб­ликанском уровне. После него лекторы поедут в регионы. До конца года семинары пройдут в Кокшетау, Семее, Жезказгане и Таразе. 

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