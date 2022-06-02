Взгляд со стороны

Стартовал прием заявок на конкурс «Новый Казахстан глазами зарубежных СМИ», проводимый Министерством иностранных дел.

Конкурс МИД РК проводит в партнерстве с Клубом главных редакторов Казах­стана и АО «Национальная компания «Kazakh Tourism». Участие в нем могут принять иностранные журналисты, пишущие о нашей стране. Прием заявок, стартовавший 1 июня, продлится до 15 июля.

В этом году конкурс проводится уже 7-й раз. Начиная с 2014 года, МИД с парт­нерами по проекту отбирают текстовые и видео материалы иностранных авторов, наиболее креативно, достоверно и объективно освещающих различные аспекты казахстанской действительности.

К участию в конкурсе принимаются заявки с информационными материалами о Казахстане, которые были размещены в зарубежных СМИ или в социальных сетях в период с 15 июля 2021-го по 15 июля 2022 года. Отправлять их можно на элект­ронную почту mediacontest@mfa.kz. На сайте МИД РК также размещена подробная информация о конкурсе.

Победителей будет определено пять. Вместо номинаций, традиционно, географические направления – по одному победителю будет отобрано из Южной и Северной Америки, Европы, СНГ, Ближнего Востока и Африки, Азиатско-Тихоо­кеанского региона.

Помимо основного конкурса, в этом году создана отдельная номинация от Kazakh Tourism, в рамках которой будет определен один победитель за работу на тему туризма.

Победителей конкурса определит жюри, в состав которого входят заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, президент Клуба главных редакторов Казахстана Бибигуль Жексенбай, председатель Правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев.

Авторы лучших материалов будут приглашены в Казахстан, где их будет ждать посещение Нур-Султана, Алматы, Туркестана и курортной зоны Бурабай, насыщенная культурная программа.

Кроме того, как отмечается в сообщении МИД РК, специально для лауреатов будут организованы встречи с представителями государственного сектора, экспертами и журналистами, деятелями науки и культуры Казахстана.

Результаты конкурса планируется объявить до 1 августа 2022 года.