Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек

Власти Турции приняли в воскресенье решение временно приостановить работы на угольной шахте в провинции Бартын, где ранее произошел взрыв метана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мы временно приостанавливаем работы на шахте, так как на некоторых участках все еще ведется борьба с пожаром. Мы приостанавливаем производство угля на шахте в Амасре до окончания этих работ. Прокуратура также начала расследование по этому делу", - сообщил журналистам министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

Взрыв на шахте прогремел вечером в пятницу в районе Амасра провинции Бартын на севере Турции. Взрыв метана произошел на глубине 300-350 м, в момент детонации в ней находились более 90 шахтеров.

В первые сутки после взрыва сообщалось о 26-ти погибших.

На сегодня число погибших достигло 41, спасены 58 человек.

В субботу в связи с трагедией на шахте соболезнования выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, направив телеграмму турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, который посетил место ЧП и встретился с семьями погибших.