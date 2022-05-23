WBO сделала заявление об Алимханулы после завоевания им титула чемпиона мира

Во Всемирной боксерской организации (WBO) отреагировали на яркую победу казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы над британцем Дэнни Дигнумом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой Алимханулы — Дигнум за титул «временного» чемпиона мира WBO в среднем весе возглавил вечер бокса в Лас-Вегасе (США, штат Невада) и состоялся утром 22 мая по астанинскому времени. Поединок завершился победой казахстанского боксера нокаутом во втором раунде.

Штатный юрисконсульт WBO Густаво Оливьери в своем твиттере поздравил Алимханулы с победой.

«Впечатляющее выступление и нокаут Жанибека Алимханулы. Поздравляю! И новый временный чемпион WBO в среднем весе», — написал Оливьери.