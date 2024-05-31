X юбилейный выпуск студентов NU: истории успеха и достижений

В мире, где старейшие университеты, такие как Болонский и Оксфордский, устанавливают золотые стандарты образования, новые инновационные учебные заведения, особенно в Азии, стремительно развиваются, привлекая талантливую молодежь со всего мира, и меняют мировой образовательный ландшафт. Одним из ярких примеров является NU – амбициозный национальный проект, который, как и НИШ, изменил судьбу тысячи молодых казахстанцев, обеспечив им качест­венное образование, подтвержденное мировыми рейтингами.

За короткие сроки NU, сегодня ставший национальным брендом образования, достиг впечатляющих результатов, продемонстрировав приверженность к академической честности, передовым исследованиям и международному сотрудничеству. В самом престижном рейтинге вузов THE World University Rankings он вошел в топ-30% мировых университетов, в рейтинге молодых вузов мира NU расположился на почетном 106-м месте, а среди азиатских вузов он входит в топ-11%.

– Этот результат хорошо соотносится с тем объемом финансовых вливаний в NU, которое государство осуществляло на протяжении всех этих лет. Думаю, что партнерство с ведущими иностранными университетами тоже сыграло в этом роль,– считает профессор Школы горного дела и наук о Земле Зауреш Атаханова, которая занимается экономическим анализом рынков минеральных и энергетических ресурсов. Она добавила, что NU имеет хорошие ресурсы для обу­чения и исследований.

Ученые университета проводят более 300 научных проектов по различным дисциплинам, получая признание за свои усилия по улучшению жизни общества. Студенты, причем не только док­торантуры или резидентуры, но и бакалавриата и магистратуры, активно участвуют в исследовательской деятельности. Совместно со студентами было опубликовано свыше 300 научных статей, большая часть которых вышла в авторитетных журналах квартиля Q1 (топ 25%), признанных мировым научным сообществом, что свидетельствует о высоком уровне качества исследований.

– Проработав 20 лет в ведущих научных центрах России, Германии и США, я до сих пор не могу поверить, что свои лучшие научные работы я создал именно в Казахстане, – сказал профессор Дархан Утепбергенов, под руководством которого группа студентов докторантуры и магист­ратуры доказала новую молекулярную функцию белка DJ-1, открытого 20 лет назад, который мутирует у пациентов с болезнью Паркинсона. Результаты исследования они опубликовали в журнале Nature Communications, входящем в топ-3% всех биохимических изданий.

NU также успешно привлекает и удерживает талантливых исследователей, предлагая с 2017 года программу постдокторантуры и поддерживая перспективных ученых и их исследования.

– За последние семь лет NU успешно привлек и удержал значительное количество постдокторантов. Более 20% постдокторантов NU получили повышение в должности до ассистента профессора. Другие занимают научные должности в Казахстане, СНГ и Европе. Несколько постдокторантов были назначены на руководящие должности в национальных и региональных университетах, – констатировала вице-провост NU по академическим вопросам Лоретта О’Донелл.

На протяжении нескольких лет профессора университета сохраняют позиции в 2% лучших ученых мира по версии исследования Стэнфордского университета. По словам вице-провоста, NU проводит строгий процесс подбора кадров, объявляя о вакансиях преподавателей на конкурсной основе, и для некоторых областей STEMM индекс Хирша (H-index), который является индикатором научной продуктивности ученого и одним из ключевых критериев. В результате за последние пять лет индекс цитируемости NU (FWCI) составил 1,49, то есть пуб­ликации ученых-исследователей NU цитируются на 49% больше, чем в среднем по миру.

За каждым профессором, занимающимся исследованиями, следуют студенты. Доктор Прашант Джамваль ведет курс «Роботы для реабилитационных целей» для студентов Школы инженерии и цифровых наук, а также Школы медицины. Свои прототипы роботов для реабилитационных целей они недавно презентовали венчурным организациям.

– Мы создали прототип для реабилитации запястья у пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата. Как правило, это пациенты, недавно перенесшие инсульт или аналогичное заболевание. В нашем проекте мы сосредоточились на создании простого механизма для сгибания и разгибания запяс­тья в одной плоскости. Обыч­но подобные процедуры отрабатываются физиотерапевтами, но такая ручная работа отнимает время у работника и мешает ему перейти к следующему пациенту, – рассказал студент 4-го курса Школы инженерии и цифровых наук NU Улан Шарипов.

Сейчас он работает научным ассистентом в компании Robotics and AI LLC и проходит стажировку в ТОО «Business & Technology Services». По его словам, университет оказывает всестороннюю поддержку студентам в исследованиях, дает возможность работать с одними из лучших профессоров в своей области.

– Обучение в NU уникально тем, что позволяет реализовать свой потенциал, не покидая родной страны. Предоставляя доступное для всех талантливых казахстанцев образование западного образца, университет строит прочный фундамент будущего республики из молодых высококвалифицированных кадров. Благодаря NU я познакомился со многими по-настоящему талантливыми ребятами, – добавил Улан Шарипов.

Физик Жамила Кульчукова после бакалавриата NU продолжила обучение в магистратуре и теперь участвует в исследованиях в сфере оптики и фотоники. Она стала первой в Центральной Азии, кто получил грант от фонда The Optica Foundation. Ежегодно грант вручают 20 молодым девушкам со всего мира.

– Я занимаюсь сингулярной оптикой и топологической фотоникой: исследую фазовые сингулярности в оптическом поле, анализирую топологические реакции, связанные с ними, изу­чаю влияние симметрии в сис­теме. Главный субъект моих работ – вихревые кольца. Я уже почти два года занимаюсь своим проектом. В феврале вышла моя первая статья в Q1-журнале, где я первый автор, – рассказала она.

Из числа трудоустроенных выпускников NU львиная доля (92%) работает во благо Казахстана и большинство по полученной специальности.

Будет ли университет успешным в условиях глобальной конкуренции, во многом зависит от того, как он привлекает и удерживает человеческий капитал, считает профессор Зауреш Атаханова.

– На это влияет культура организации, возможности роста, прозрачность процессов найма и продвижения сотрудников, долгосрочный подход к развитию и стабильность. Также необходимо, чтобы университет делал что-то значимое для понимания процессов внутри самой страны, чтобы он был прочно связан с другими организациями образования и науки в стране и давал мощный импульс их развитию. Думаю, качество образования в школах и других университетах Казахстана будет все больше определять уровень обучения и исследований в NU, – отметила ученый.

NU активно транслирует передовой опыт другим вузам через многочисленные семинары и тренинги для руководителей и преподавателей сельских школ, региональных университетов, государственных служащих, а также поддерживает выпускников и бывших сотрудников, возглавляющих высшие учебные заведения страны. Десятый юбилейный выпуск – это начало большого пути устойчивого развития университета, создающего возможности и перспективы молодым казахстанцам, которые становятся конкурентоспособными в любой точке мира.