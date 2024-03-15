Язык и в службе помогает

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Флора Левина, область Абай

Свободное владение государственным языком очень помогает в службе старшему сержанту Пограничной службы КНБ РК Юлии Мусалиевой.

Уже 11 лет Юлия Мусалиева наравне с представителями сильной половины человечества охраняет рубежи нашей Родины. Надеть военную форму она мечтала с детства и о своем выборе не пожалела ни разу.

Юлия родилась в рабочей многодетной семье в селе Лайбулак Урджарского района. У Богдановых подрастали шес­теро детей – четыре дочери и два сына. На казахском языке Юлия говорит с детства, дружба и увлекательные детские игры сделали свое дело. С домашними девочка общалась на русском языке, а со сверстниками – на казахском.

Шло время, Юлия подрастала, пришла пора идти в школу. Девочку записали в класс с русским языком обучения, а когда она училась в восьмом классе, школа перешла на казахский язык обучения. Трудности были, но Юлия справилась и окончила школу с единственной четверкой в аттестате, остальные оценки – пятерки. Когда пришло время выбирать будущую профессию, девушка поступила в Семипалатинский педагогический институт на биологический факультет.

Но преподавать биологию в школе не пришлось. Юлия встретила свою судьбу и вышла замуж. Ее избранником оказался парень по имени Бауыржан из родного села. Отец будущего супруга одобрил выбор сына и сам пришел сватать невесту к родителям девушки. Так Юлия сменила фамилию Богданова на Мусалие­ва. Суп­руг служил на границе, и Юлия узнала о военной службе еще больше. А затем и сама решила призваться. Помогло владение двумя языками. Детская мечта о погонах и военной форме сбылась.

Юлия и Бауыржан воспитывают четверых детей – двух сыновей и двух дочерей. Старший сын через пару месяцев получит аттестат зрелости, сейчас юноша усиленно готовится к поступлению в высшее учебное заведение.

– Пока мы жили в деревне, сын до девятого класса учился в школе с русским языком обучения, а когда переехали в город, он выбрал государственный язык обучения, – говорит Юлия. – Дети свободно общаются на двух языках, нет никаких языковых барьеров.

В семье любят отмечать национальные праздники, обязательно накрывается щедрый дастархан, а Юлия готовит традиционные блюда. Причем научилась она их готовить уже будучи замужем. На Наурыз на столе обязательно будут наурыз-коже, воздушные баурсаки и ароматный бешбармак. Причем у Юлии особенный рецепт традиционного праздничного блюда из семи ингредиентов.

– Я вообще не умела готовить, а потом постепенно научилась. Тогда и Интернет не везде был, чтобы за несколько секунд найти нужный рецепт. Помог журнал «Люблю готовить», – вспоминает Юлия. – А национальные блюда научилась готовить благодаря супруге старшего брата мужа. Приезжали в село в отпуск, присматривалась, так потихоньку и освоила традиционную кухню. Если хотела приготовить что-нибудь эдакое, то звонила маме или сестре, советовалась, они делились секретами, чтобы блюда были вкуснее.

Свободное владение государственным языком Юлия не считает чем-то особенным. По ее мнению, каждый гражданин обязан знать язык своей страны. Но до сих пор встречает удивленные взгляды и восхищение незнакомых людей, когда те слышат чистую речь девушки славянской внешности.

– Тем, кто желает овладеть казахским языком, не нужно стесняться и тем более бояться. Языковая среда, терпение и настойчивость имеют весомую роль в изучении языка, но, преодолев все барье­ры, каждый может убедиться в том, какой это красивый и богатый язык, – говорит Юлия.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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