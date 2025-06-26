Юные математики открывают новые горизонты

Образование
115
Инеш Бержанова

191 медаль привезли казахстанские школьники с международной математической олимпиады FEMO

фото: пресс-служба РФМШ

Большинство наших медалистов – учащиеся Республиканской физико-математической школы. Из 140 учеников РФМШ победителями домой из Азербайджана, где проходил финал VII Международной математической олимпиады FEMO International, вернулись 84.

– Отличные результаты наших детей – хороший повод для гордости всех казахстанских учителей, – считает председатель оргкомитета FEMO Аcет Алтыбаев.

Напомним, эта олимпиада – проект Республиканской физико-математической школы, который на протяжении семи лет объединяет талантливых юных математиков со всего мира, развивая интерес к науке и международное образовательное сотрудничество. Участвовать в этом масштабном состязании могут только учащиеся 1–6-х классов. Впервые ее провели в 2017 году в Астане. Но тогда это был небольшой школьный конкурс. А теперь FEMO стало событием международного уровня.

По словам Асета Алтыбаева, в двух отборочных этапах конкурса в этом году участвовало более 6 000 детей из 19 стран, 437 из них приняли участие в финальном туре олимпиады FEMO в Баку. В нем участвовали дети из Казахстана, Азербайджана, Германии, Грузии, Индонезии, Великобритании, России, Таджикистана и Кыргызстана.

На вопрос о том, в чем особенности FEMO по сравнению с другими олимпиадами, руководитель оргкомитета подчеркивает, что прежде всего это фокус на младшем школьном возрасте.

– Это период, когда важно не просто обучать, а вдохновлять, – говорит он. – Кроме того, задания FEMO создаются международной командой математиков и педагогов, они требуют нестандартного мышления и глубокого понимания логики. И наконец, мы уделяем большое внимание атмосфере: финал олимпиады – это всегда праздник знаний, дружбы и культурного обмена.

В этом году финал проходил в Азербайджане. Такой выбор был обусловлен богатой научной и образовательной историей страны. Гостеприимство принимающей стороны, уровень инфраструктуры и поддержка со стороны местных образовательных учреждений сделали Баку идеальным местом для проведения финала.

– Одна из особенностей финального тура состояла в том, что он проходил в два этапа: индивидуальный и командный. В индивидуальном дети решали задачи самостоятельно, а вот командный тур – это наша уникальность. Мы формируем команду до пяти человек, куда входят ребята из разных стран, говорящие на множестве языков. Это по-настоящему уникальный опыт. У них появляется общий фокус – решить задачу, а трудность возникает именно в коммуникации. И это гораздо больше, чем математика, это про умение сотрудничать, про межкультурное общение и настоящую команд­ную работу. Мы, взрослые, можем у них этому поучиться, – отметил Асет Алтыбаев.

В планах на будущее – расширение охвата олимпиады. Предполагается, что будут вовлечены новые школы и страны, созданы региональные отборочные этапы. Также планируется активнее развивать образовательные компоненты: мастер-классы, встречи с учеными, математические лагеря. Ведь FEMO – это, по сути, не только олимпиада, это международное математическое сообщество.

– Даже если ребенок не станет математиком, участие в олимпиаде научит его мыслить, искать решения, работать над собой. А самое главное – верить в свои силы. FEMO показывает, что талант есть в каждом ребенке – его нужно только раскрыть, – подытожил Асет Алтыбаев.

#дети #олимпиада #математика #медали

Популярное

Все
Актюбинцы дали старт марафону «Ардагер өсиеті»
Лечить в новых условиях
Орошаются поля – быть урожаю
Отечественного продовольствия стало больше
В центре внимания – молодежь
ВИЭ: развитие идет эволюционно
В Атырау внедряют систему ваучерного финансирования
Коррупции – нет!
Гизат Нурдаулетов выступил на XX Встрече секретарей Совбезов стран ШОС
Реформу надо завершить
Триггеры XXI века
С весны затих фабричный шум
Чтоб господдержка не была «фанерной»
Вывезли 13 тонн отходов
Искал деньги, нашел срок
Сакен Каныбеков возглавил комитет в МСХ РК
Обуздать силу ветра
Игры по правилам предков
Контрольный закуп
Криминал – угроза национальной безопасности
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Закон Республики Казахстан
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Между уголовным и административным правом
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
Астанчанка лишилась квартиры после звонка лже-сотрудника банка
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Первый урожай баклажанов собирают в Туркестанской области
Эти стены хранят вековую историю
Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

Читайте также

В Атырау внедряют систему ваучерного финансирования
Стартовал прием документов на обучение в колледжах
В Атырауской области строят шесть школ по проекту «Келешек …
В Алматинской области открылась школа на 900 мест

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]