фото: пресс-служба РФМШ

Большинство наших медалистов – учащиеся Республиканской физико-математической школы. Из 140 учеников РФМШ победителями домой из Азербайджана, где проходил финал VII Международной математической олимпиады FEMO International, вернулись 84.

– Отличные результаты наших детей – хороший повод для гордости всех казахстанских учителей, – считает председатель оргкомитета FEMO Аcет Алтыбаев.

Напомним, эта олимпиада – проект Республиканской физико-математической школы, который на протяжении семи лет объединяет талантливых юных математиков со всего мира, развивая интерес к науке и международное образовательное сотрудничество. Участвовать в этом масштабном состязании могут только учащиеся 1–6-х классов. Впервые ее провели в 2017 году в Астане. Но тогда это был небольшой школьный конкурс. А теперь FEMO стало событием международного уровня.

По словам Асета Алтыбаева, в двух отборочных этапах конкурса в этом году участвовало более 6 000 детей из 19 стран, 437 из них приняли участие в финальном туре олимпиады FEMO в Баку. В нем участвовали дети из Казахстана, Азербайджана, Германии, Грузии, Индонезии, Великобритании, России, Таджикистана и Кыргызстана.

На вопрос о том, в чем особенности FEMO по сравнению с другими олимпиадами, руководитель оргкомитета подчеркивает, что прежде всего это фокус на младшем школьном возрасте.

– Это период, когда важно не просто обучать, а вдохновлять, – говорит он. – Кроме того, задания FEMO создаются международной командой математиков и педагогов, они требуют нестандартного мышления и глубокого понимания логики. И наконец, мы уделяем большое внимание атмосфере: финал олимпиады – это всегда праздник знаний, дружбы и культурного обмена.

В этом году финал проходил в Азербайджане. Такой выбор был обусловлен богатой научной и образовательной историей страны. Гостеприимство принимающей стороны, уровень инфраструктуры и поддержка со стороны местных образовательных учреждений сделали Баку идеальным местом для проведения финала.

– Одна из особенностей финального тура состояла в том, что он проходил в два этапа: индивидуальный и командный. В индивидуальном дети решали задачи самостоятельно, а вот командный тур – это наша уникальность. Мы формируем команду до пяти человек, куда входят ребята из разных стран, говорящие на множестве языков. Это по-настоящему уникальный опыт. У них появляется общий фокус – решить задачу, а трудность возникает именно в коммуникации. И это гораздо больше, чем математика, это про умение сотрудничать, про межкультурное общение и настоящую команд­ную работу. Мы, взрослые, можем у них этому поучиться, – отметил Асет Алтыбаев.

В планах на будущее – расширение охвата олимпиады. Предполагается, что будут вовлечены новые школы и страны, созданы региональные отборочные этапы. Также планируется активнее развивать образовательные компоненты: мастер-классы, встречи с учеными, математические лагеря. Ведь FEMO – это, по сути, не только олимпиада, это международное математическое сообщество.

– Даже если ребенок не станет математиком, участие в олимпиаде научит его мыслить, искать решения, работать над собой. А самое главное – верить в свои силы. FEMO показывает, что талант есть в каждом ребенке – его нужно только раскрыть, – подытожил Асет Алтыбаев.