Юрист прокомментировала признание недействительным протокола о выдвижении Альтаева

Член штаба доктор юридических наук, профессор Индира Аубакирова прокомментировала решение суда о признании недействительным протокола РОО «Мұқалмас» касательно выдвижения Нуржана Альтаева кандидатом в президенты Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Абсолютно справедливое решение, доказательная база не подвергается сомнению. Они же предъявили видео того собрания РОО «Мұқалмас», когда Альтаев был якобы выдвинут. На самом деле (и это зафиксировано в записи), большинство было против выдвижения Альтаева», – сказала Индира Аубакирова.

Напомним, 7 октября в Центральную избирательную комиссию были представлены документы Нуржана Альтаева, выдвинутого от республиканского объединения «Мұқалмас», и одновременно заявление от ряда руководителей филиалов этого РОО о фальсификации протокола заседания «Мұқалмас» о выдвижении Альтаева в президенты РК.

17 октября суд признал недействительным протокол заседания РОО «Мұқалмас» о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты.