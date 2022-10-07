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Политика
В ЦИК приняли документы о выдвижении Нуржана Альтаева и одновременно заявление о фальсификации протокола

В Центральную избирательную комиссию Казахстана представлены документы Нуржана Альтаева о его выдвижении кандидатом в президенты РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЦИК РК.

7 октября 2022 года в ЦИК были представлены следующие документы Нуржана Альтаева о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан республиканским общественным объединением «Мұқалмас»:

1. Выписка из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения «Мұқалмас» о выдвижении в президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Альтаева Н.Б. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копия диплома о высшем образовании.

Вместе с тем, ЦИК проинформировала, что представители «Мұқалмас» пожаловались на фальсификацию протокола заседания.

«Также сообщаем, что в Центризбирком 7 октября т.г. поступило заявление от ряда руководителей филиалов РОО «Мұқалмас» о фальсификации протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения «Мұқалмас» о выдвижении Альтаева Н.Б. в президенты Республики Казахстан.

В настоящее время по данному факту компетентными органами проводится проверка», - говорится в сообщении комиссии.

Ранее ЦИК приняла документы о выдвижении Токаева, Ауесбаева, Қажыкен и Дайрабаева.

Напомним, что ряды выдвиженцев пополнила представитель РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников» Каракат Абден.

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