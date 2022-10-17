Недействительным признан протокол о выдвижении Альтаева кандидатом в президенты РК

Суд признал недействительным протокол Республиканского общественного объединения «Мұқалмас» о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram суда города Астаны.

Суд района Байқоңыр рассмотрел гражданское дело по иску А., А. и А. к РОО «Мұқалмас» о признании недействительным протокола общего собрания объединения о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты Казахстана.

«Истцы мотивировали свои требования тем, что по итогам собрания РОО 6 октября 2022 года А. и приближенные к нему лица при содействии других членов РОО сфальсифицировали итог голосования и протокол, намереваясь самовольно подать на регистрацию в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан кандидатуру А., приложив в обоснование видеозапись голосования членов РОО.

Ответчик с иском не согласился и, несмотря на доводы истца, настаивал на своей позиции, что решением общего собрания членов РОО большинством голосов принято решение о выдвижении А. от имени РОО», – сообщили в суде.

Между тем согласно пункту 33 устава организации все решения должны приниматься простым большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании участников.

Пункт 31 устава гласит, что общее собрание признается правомочным, если в его работе принимают участие представители более половины региональных филиалов (представительств) объединения и общее количество участников собрания составляет не менее 40 человек.

В суде было установлено, что фактически на общем собрании за выдвижение кандидатуры А. проголосовали 6 человек, против – 11 человек.

Таким образом, при проведении общего собрания большинство членов объединения проголосовало «против» выдвижения А. от имени РОО в качестве кандидата на внеочередных выборах президента.

Суд пришел к выводу, что оспариваемый протокол общего собрания противоречит требованиям пунктов 31 и 33 устава «Мұқалмас» и не соответствует действительности.

Кроме того, на общем собрании участвовали и голосовали лица, которые не являются членами РОО и право голоса не имеют.

С учетом этого суд признал протокол общего собрания РОО «Мұқалмас» недействительным.