За год в Казахстане изъяли 22 тонны наркотиков - МВД

В Министерстве внутренних дел прошло расширенное заседание коллегии, на котором обсуждены итоги работы за 2024 год, а также определены ключевые задачи на предстоящий период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прошлом году в стране количество преступлений сократилось на более чем 12,5 тысячи, а общих уголовных правонарушений – на более чем 8 тысяч.

Отмечается снижение особо опасных преступлений, в том числе убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, краж, скотокрадства, мошенничества, грабежей и разбоев.

Усиление законодательных инициатив, направленных на обеспечение безопасности граждан, активное использование современных цифровых решений, проведение масштабной работы, нацеленной на формирование правосознания молодежи, а также повышение кадрового потенциала в органах внутренних дел сыграли важную роль в профилактике преступлений.

Удалось сократить число преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общественных местах и с применением оружия. Наряду с этим, благодаря внедрению современных методов расследования улучшена раскрываемость по всем категориям преступлений.

«За 12 месяцев выявлено 7 920 наркоправонарушений, в том числе 3 430 преступлений. Изъято почти 22 тонны наркотиков. Ликвидировано 63 нарколаборатории. Не менее важной задачей для полиции является противодействие организованной преступности. Выявлено и пресечено 45 фактов руководства и участия в ОПГ, а также трех транснациональных. С учетом быстрого развития цифровых технологий в последние годы важнейшей задачей стала борьба с киберпреступностью. Для решения этой проблемы создан профильный департамент, который фокусируется на совершенствовании методов раскрытия и выявления интернет-мошенничества», - говорится в сообщении.

За год задержано 1 949 уголовных преступников, разыскиваемых за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также установлено местонахождение 1 361 без вести пропавшего лица. Рассмотрен вопрос дорожной безопасности, который является актуальным, особенно в условиях роста числа автомобилей, увеличения плотности движения и необходимости улучшения инфраструктуры. За прошедший год зарегистрировано свыше 30 тысяч ДТП. С учетом недостатков стражам порядка поручено активизировать работу с дорожными организациями, местными исполнительными органами по повышению безопасности дорожной инфраструктуры, а также обеспечить точечную работу со злостными нарушителями правил дорожного движения с применением цифровых возможностей.



Подводя итоги минувшего года, министр Ержан Саденов поручил усилить профилактическую работу и пересмотреть подходы, вовлекая в это направление общественность, жестко пресекать все преступления против личности, на местах обеспечить охрану правопорядка.