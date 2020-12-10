За колючей проволокой: религиозный аспект
DURA LEX, SED LEX
Тимур Ерджанов, юрист-международник
Заявитель в 2009 году был приговорен к лишению свободы и в течение 8 лет содержался в различных исправительных учреждениях Румынии. Первоначально он объявил себя православным христианином, однако в сентябре 2012 года сообщил администрации, что принял ислам, и потребовал исключить из своего рациона запрещенные в исламе продукты. Спустя еще 4 года Неагу стал приверженцем Церкви адвентистов седьмого дня (одного из направлений протестантизма) и также потребовал от администрации при организации питания уважать пищевые запреты его новой религии.