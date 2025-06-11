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"Уважаемые граждане! В последнее время группа граждан выступает с необоснованными требованиями отменить наложенное на них наказание за управление автотранспортом в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. МВД официально заявляет: мы категорически против любых послаблений, предусмотренных статьей 608 Кодекса об административных правонарушениях. Строгие меры, включая 7-летнее лишение водительских прав, введены в 2020 году не случайно. Это — не просто цифра в законе, а барьер между жизнью и смертью на наших дорогах. За последние пять лет пьяные водители стали причиной 2,5 тысяч аварий, в которых погибли более 460 человек. Свыше 3 300 получили ранения. За этими данными - человеческие трагедии: потерянные жизни, разрушенные семьи, боль детей, оставшихся сиротами, родителей, потерявших сыновей и дочерей. Пьяный за рулем — это не просто нарушитель, это – потенциальный убийца", - отметил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Один из трагических случаев произошел в Алматы: пьяный водитель сбил троих работников дорожной службы, двое из них погибли. Люди просто выполняли свою работу. И больше домой не вернулись. Эта трагедия — прямое последствие безответственного поведения, которому не место на дороге. Вместе с тем принятые меры уже дают положительный эффект.

Несмотря на рост автопарка, количество задержанных пьяных водителей снижается.