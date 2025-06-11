За последние пять лет пьяные водители стали причиной 2,5 тысяч аварий в РК

Закон и Порядок
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Министерство внутренних дел обратилось к "пьяным" водителям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

  "Уважаемые граждане! В последнее время группа граждан выступает с необоснованными требованиями отменить наложенное на них наказание за управление автотранспортом в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. МВД официально заявляет: мы категорически против любых послаблений, предусмотренных статьей 608 Кодекса об административных правонарушениях. Строгие меры, включая 7-летнее лишение водительских прав, введены в 2020 году не случайно. Это — не просто цифра в законе, а барьер между жизнью и смертью на наших дорогах. За последние пять лет пьяные водители стали причиной 2,5 тысяч аварий, в которых погибли более 460 человек. Свыше 3 300 получили ранения. За этими данными - человеческие трагедии: потерянные жизни, разрушенные семьи, боль детей, оставшихся сиротами, родителей, потерявших сыновей и дочерей. Пьяный за рулем — это не просто нарушитель, это – потенциальный убийца", - отметил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Один из трагических случаев произошел в Алматы: пьяный водитель сбил троих работников дорожной службы, двое из них погибли. Люди просто выполняли свою работу. И больше домой не вернулись. Эта трагедия — прямое последствие безответственного поведения, которому не место на дороге. Вместе с тем принятые меры уже дают положительный эффект.

Несмотря на рост автопарка, количество задержанных пьяных водителей снижается.

"Это значит, что строгие меры работают. Они не только наказывают, они удерживают от преступления. Во многих странах наказание еще строже — вплоть до пожизненного лишения прав и конфискации автомобиля. Мы убеждены: жизнь человека важнее необоснованных требований тех, кто осознанно нарушает закон и порядок. Министерство внутренних дел считает любые предложения об отмене либо смягчении наказания недопустимыми", - добавил он.

#ДТП #МВД #пьяные водители

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