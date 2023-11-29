Забил кирпичом: на 10 лет посадили несовершеннолетнего убийцу в Улытау

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В области Улытау за жестокое убийство осудили несовершеннолетнего, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам региона

Фото: Kazpravda.kz

Подсудимому предъявлено обвинение по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК – противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего.

10 июня 2023 года пьяный несовершеннолетний Э. на открытой местности по улице Казыбек би города Каражала вступил в конфликт с несовершеннолетним М., который нецензурно бранился в его адрес. Э. подобрал с земли кирпич и несколько раз ударил им в голову М. От полученных травм последний скончался на месте.

Подсудимый вину признал частично.

Суд назначил Э. 10 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

С учетом материального положения законного представителя осужденного с него в пользу потерпевшей В. частично взыскан моральный ущерб в 8 млн тенге.

Приговор не вступил в силу.

 

 

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