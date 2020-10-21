Задача – помочь бизнесу

В регионе делается все для того, чтобы предприниматели не чувствовали себя ущемленными. Открывший мероприятие аким области Бердибек Сапарбаев отметил, что по поручению Президента страны в области оказывается всесторонняя поддержка развитию бизнес-инициатив, принимаются меры по снижению налогового бремени, повышению доступа к финансированию проектов, а также ограничению проверок.

За 9 месяцев текущего года в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» малому и среднему бизнесу оказана помощь на сумму 2,5 млрд тенге. Кроме того, по программе «Экономика простых вещей» на реализацию 192 проектов выделено 74 млрд тенге.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Рус­там Журсунов, в свою очередь, сообщил, что в настоящее время прорабатываются дополнительные меры поддержки, и это, несомненно, порадует представителей МСБ.

По его мнению, сегодня назрела необходимость введения повторной отсрочки по налогам и социальным платежам до конца года, а также рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки по коммунальным платежам. Данные предложения уже находятся в Государственной комиссии по восстановлению экономического роста.

Как сообщил Рустам Журсунов, опросы показали, что 60% предпринимателей в период карантина были вынуждены нарушить договорные обязательства. В связи с этим возникла необходимость признать режим чрезвычайного положения в качестве форс-мажорного обстоятельства, и данная проблема по поручению Главы государства решена на законодательном уровне. Так что осталось дождаться решения госкомиссии.

На заседании рассматривался также вопрос о наказании и снижении размеров штрафов в случае нарушения режима ЧП и карантинных мер. Он особенно актуален в свете последних событий. Работа мобильных групп показала, что ряд увеселительных заведений областного центра воп­реки запрету главного санитарного врача и оперативного штаба области продолжал проводить семейно-массовые мероприятия за закрытыми дверями.

Рустам Журсунов сообщил, что Главой государства поручено усилить защиту предпринимательства от рейдерства и незаконных действий правоохранительных и контролирующих органов. И на сегодня уже подготовлены соответствующие законодательные поправки в Уголовный кодекс РК и Кодекс РК об административных правонарушениях.

Принявшая участие в работе совета в режиме видеоконференц­связи вице-министр национальной экономики Айгуль Шаимова отметила, что в стране делается все, чтобы помочь предпринимателям крепко встать на ноги. Для этого принимаются последовательные меры по снижению административных барьеров в целях развития МСБ, в том числе постоянно совершенствуется сфера государственных услуг, упрощается процесс получения разрешительных документов.

В свою очередь заместитель председателя правления Нацио­нальной палаты предпринимателей «Атамекен» Ербол Устемиров заявил, что, несмотря на оказываемые государством меры поддержки, все еще остаются те, кто нуждается в помощи. В палату регулярно поступают жалобы от бизнес-сообщества, и большинство из них касается налоговых отчислений, земельных отношений, организации госзакупок и действий правоохранительных органов.

Эти же проблемы актуальны и для Жамбылской области. На сегодня в региональную палату предпринимателей от бизнесменов поступило 188 обращений, при этом сумма защищенных имущественных прав составила 250,8 млн тенге.

– Важно обратить внимание на доступность земельных ресурсов и субсидий в сфере агропромышленного комплекса, а также нестационарные торговые объекты, – отметил председатель регионального совета палаты предпринимателей области Мукаш Искандиров.

В свою очередь первый заместитель прокурора области Канат Мамаев обозначил ряд проблем, указанных в ходе социологического опроса представителями жамбылского бизнеса. Главная из них – коррупция в сфере земельных отношений, налоговой системе, работе противопожарной службы, эксперт­ного контроля и полиции.

Бердибек Сапарбаев потребовал от ответственных лиц усилить работу, направленную на борьбу с этим негативным явлением, разлагающим общество, и в дальнейшем исключить коррупционные риски. Также был поднят вопрос, связанный с неиспользуемыми землями. Глава региона напомнил о необходимости вернуть их государству.

Как выяснилось, наряду с этим существуют пробелы в информировании сельского населения о предоставляемых мерах господдержки. К сожалению, некоторые жители аулов до сих пор остаются в неведении, что выявилось во время их встреч с местными властями.

Даже ряд сельских акимов не знает о мерах господдержки. Что уж тогда говорить о простых крес­тьянах? Из республиканского бюджета региону выделяются большие средства на выдачу грантов и микрокредитов, но, возможно, из-за незнания осваиваются они далеко не полностью.

В этом направлении будет работать новый центр – «Правительство для бизнеса», открытый накануне заседания. Подобные учреждения уже действуют в Алматинской, Туркестанской, Мангистауской и Актюбинской областях.

Деятельность центра будет ориентирована в основном на оказание помощи предпринимателям, информирование граж­дан, желающих заняться бизнесом, консультирование по интересующим вопросам. Все необходимые услуги, связанные с открытием и ведением собственного дела, будут доступны по принципу «одного окна». Здесь работают специалисты региональной палаты предпринимателей, банков второго уровня, микрофинансовых организаций, представители экспертной группы и государственных органов.

Были на заседании рассмотрены и другие актуальные вопросы, по каждому из них держали ответ руководители областных управлений.

Подытоживая, аким области отметил, что, если все поднятые проблемы будут решены, заниматься бизнесом станет намного легче и спокойнее, а нуждающиеся в помощи государства смогут без труда воспользоваться ею. Для более эффективной работы совета и своевременного оказания помощи предпринимателям он предложил проводить заседания чаще – один раз в квартал.

В завершение заседания глава региона Бердибек Сапарбаев, уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Рустам Журсунов и прокурор области Нургалым Абдиров подписали «дорожную карту» по поддерж­ке предпринимательства, призванную улучшить ситуацию в бизнес-секторе.